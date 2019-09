Salute: pigrizia, dieta errata e stress nemici del cuore sottovalutati

I veri nemici del cuore? Per gli italiani al primo posto ci sono fumo (60%), colesterolo, ipertensione e diabete (56%), mentre il 70% pensa in modo errato che movimento, alimentazione corretta e controllo dello stress non rientrino nel programma di prevenzione ‘salva cuore’.

E’ quanto emerge da un’indagine condotta a livello nazionale da Astra Ricerche per Fipc (Fondazione italiana per il cuore), che conferma quanto sia aumentata la consapevolezza dei danni legati al fumo, al colesterolo alto a ipertensione e diabete. Ma stupisce che ancora meno di 1 italiano su 3 consideri come alleati quotidiani le corrette abitudini alimentari, quelle legate all’attività fisica e la gestione dello stress.

Gli stili di vita sono al centro dei messaggi che Fipc, insieme a Conacuore, rinnova il 29 settembre per la Giornata mondiale per il cuore, la campagna promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dalla Fipc. Moltissime le iniziative aperte al pubblico in forma gratuita, organizzate da associazioni di pazienti, ospedali, aziende sanitarie locali, enti pubblici e privati per sensibilizzare le persone a prendersi cura del proprio cuore. Grazie alla collaborazione con Lega Calcio e Figc, lo striscione della Giornata mondiale per il cuore sarà esposto nei campi di calcio di Serie A prima dell’inizio delle partite del 28-30 settembre, con uno spot video negli stadi.

“Lo sforzo che chiediamo è quello di preoccuparsi di cosa sia possibile fare per il proprio cuore – spiega Emanuela Folco, presidente Fipc – Si tratta di piccoli gesti e modifiche del nostro stile di vita quotidiano, gli stessi che l’indagine sottolinea e che non sono ancora percepiti come utili per vivere più a lungo, meglio e con un cuore più sano. Occorre intervenire per ridurre il rischio delle malattie cardio-cerebrovascolari, tra cui infarto, scompenso e ictus, che in Italia colpiscono e uccidono ogni anno ben 127mila donne e 98mila uomini. Nella Giornata mondiale chiediamo, quindi, di diventare un eroe del cuore, promettendo, per noi stessi e per i nostri cari, piccoli ma costanti accorgimenti quotidiani, fatti di quelle scelte legate al corretto stile di vita”.

‘Diventa un eroe del cuore’ è il titolo dell’opuscolo distribuito in 120.000 copie in tutta Italia. Inoltre, grazie alla collaborazione con Federfarma Lombardia, nelle farmacie di Milano e provincia, Monza e Lodi che aderiscono all’iniziativa, oltre a ricevere una copia dell’opuscolo, sarà possibile effettuare gratuitamente un test per valutare la salute del cuore e ricevere informazioni sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’elenco delle iniziative in tutta Italia è disponibile su fondazionecuore.it e conacuore.it.