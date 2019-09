Piogge monsoniche da record in India: morte almeno 100 persone, strade come fiumi

Negli ultimi 3 giorni nel nord dell’India sono morte almeno 100 persone, a causa delle piogge monsoniche tardive e insolitamente intense che hanno sommerso strade, reparti ospedalieri e case.

Il traffico ferroviario e quello veicolare sono bloccati, i servizi sanitari e la fornitura di corrente sono soggetti a interruzioni, le scuole sono chiuse sia in Uttar Pradesh che in Bihar.

Sono state usate decine di barche per i soccorsi su strade diventate fiumi a Patna, la capitale dello stato orientale del Bihar.

Secondo gli esperti locali settembre potrebbe fare registrare record di precipitazioni: “Patna da sola ha registrato circa 226 millimetri di pioggia da venerdì,” ha dichiarato Ramachandru, responsabile della risposta ai disastri del Bihar.

Il monsone annuale di solito inizia a giugno e termina a settembre.