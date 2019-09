Piogge torrenziali in Norvegia: fiumi in piena, un centinaio di pecore spazzate via

La Norvegia centrale è stata colpita da forti piogge, che hanno determinato un innalzamento del livello dei corsi d’acqua: un centinaio di pecore sono state spazzate via da un fiume in piena, ha comunicato la polizia norvegese, aggiungendo che circa 25 case e una casa di riposo sono rimaste isolate a causa delle esondazioni.

“I pompieri e la polizia stanno attualmente cercando di salvare le pecore bloccate tra l’acqua e la terraferma“, ha reso noto la polizia regionale di Romsdal. “In questa fase è stato riferito che oltre 100 pecore sono state spazzate via dalle acque del fiume Surna“.

Finora non sono state segnalate vittime.