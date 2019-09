Piogge torrenziali nel sudest della Spagna: 2 morti e scuole chiuse

Delle inondazioni dovute a piogge torrenziali hanno colpito il sudest della Spagna: si registrano 2 morti, secondo quanto reso noto dai servizi di soccorso della regione di Castiglia-La Mancha, precisando che si tratta di una coppia di 70enni morta a Caudete.

Nelle vicine Valencia e Murcia numerose scuole sono state chiuse a causa delle avverse condizioni meteo.

Per oggi è prevista un’allerta rossa per “rischi estremi” di tempeste e piogge torrenziali per le province di Alicante, Valencia e Murcia, Almeria e Andalusia.