La più grande miniera d’oro d’Europa potrebbe sorgere in Romania: ecco dove e a quale prezzo ambientale

Sin dalle prime stagioni del Duemila, Rosia Montana, in Romania, è una delle principali mire della multinazionale canadese Gabriel Resources, che vede questo comune minerario sui monti Apuseni come il luogo dove concretizzare il “sogno” della più grande miniera a cielo aperto di estrazione d’oro nel continente Europeo. Naturalmente, ogni decisione comporta delle conseguenze, che trascinano con sé una serie di polemiche, come, in questo caso, la richiesta di un risarcimento che vale miliardi e proteste circa i casi di inquinamento che si sono verificati. Infatti, nel 2006, le miniere statali di Rosia Montana erano state sbarrate per consentire alla Romania di entrare nell’UE. Quando venne chiusa, la concessione mineraria sui 24 chilometri quadrati di territorio è stata data a Rosia Montana gold corporation (Rmgc), che corrisponde all’80% della Gabriel Resources e per il 19,3% al governo romeno, con piccole percentuali dei piccoli investitori locali.

Una volta in possesso della concessione, Tmgc ha voluto subito tracciare i propri scopi, tra i quali, il più importante, è quello di sostituire i vecchi processi con nuove forme di produzione moderne, adatte agli standard dell’UE. A partire dal 2013 decine di migliaia di manifestanti romeni hanno fatto sentire la propria voce per opporsi al progetto di estrazione e Salvati Rosia Montana ha imbandito proteste per “sconfiggere” il gigante canadese, accusato, per i suoi obiettivi, di pagare il prezzo ambientale. Inoltre, il progetto prevede l’uso di 50 milioni di tonnellate di cianuro e grandi quantità di acqua, nonché il trasferimento di 2064 proprietà private e la demolizione di quasi mille abitazioni.