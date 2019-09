Pontida, Salvini fa salire sul palco la piccola Greta di Bibbiano: “Mai più bambini come merce”

“Mai più bimbi rubati alle mamma e ai papà, mai più bimbi come merce“. Così il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal palco di Pontida, dopo aver fatto salire diversi bambini. “Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta. Greta è questa splendida ragazza coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma“, ha precisato Salvini che da mese chiede chiarezza sui fatti accaduti a Bibbiano. Non sono mancate, ovviamente, le accuse contro il leader della Lega per aver strumentalizzato, a sua volta, i piccoli saliti sul palco.