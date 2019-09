Profilattici a rischio rottura richiamati in tutta Europa: allerta malattie trasmissibili e gravidanze indesiderate [MARCA e LOTTO]

Preservativi a rischio rottura richiamati in tutta Europa e anche in Italia: la Mapa ha ritirato dal mercato alcuni lotti di profilattici “Billy Boy e Fromm” che non rispettano “i consueti standard di qualità”. Come si legge in una nota dell’azienda:

“La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Abbiamo recentemente verificato che alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene “Billy Boy e Fromm” presentano un difetto con conseguenti danni meccanici ai singoli preservativi”.

Questo potrebbe aumentare il rischio di una gravidanza indesiderata e ridurre la protezione contro le malattie trasmissibili non può essere garantita.

Interessati dal maxi richiamo sono quelli messi in vendita anche tramite i negozi on line come Amazon, eBay, ecc., tra giugno 2019 e agosto 2019 ed indicati nell’elenco visionabile al link https://www.produktwarnung.eu/pweu/wp-content/uploads/2019/09/tabelle_r.pdf.