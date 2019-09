Previsioni meteo: correnti da Ovest con rovesci e temporali più frequenti nel pomeriggio [DETTAGLI E MAPPE]

Temporanea attenuazione del maltempo più intenso, ma insistono temporali, specie pomeridiani, su molti settori. Le correnti rimangono, infatti, moderatamente instabili occidentali con fenomeni più localizzati, ma comunque presenti e in intensificazione nelle ore pomeridiane.

Situazione ed evoluzione

Mattino: addensamenti irregolari interessano in maniera più significativa alcune aree del Sud. In particolare, nubi cumuliformi più intense sono attive in questi minuti sulla Calabria centrale, tra il Nordovest Catanzarese e il Centro-Sud Cosentino, con rovesci e temporali anche localmente forti, soprattutto in area Nocera Terinese, Marina di Nocera, Campora San Giovanni, Cleto, verso Lamezia Terme, marginalmente anche Catanzaro o hinterland e qualcuno più debole e irregolare su Aspromonte e Crotonese settentrionale. Rovesci in forma localizzata su Campania, specie Salernitano, e su Nord Potentino, in Lucania, ma poi migliora. Rovesci o locali temporali anche su Est Leccese, nell’estremo Sud della Puglia, e temporali più intensi sul medio Adriatico in mare di fronte alle coste abruzzesi, nello specifico a largo delle coste di Vasto e Termoli, ma questi fenomeni sono in allontanamento verso il mare largo. Cieli irregolarmente nuvolosi anche su Alpi e Prealpi, localmente su Lombardia e nubi più intense tra Bresciano, Veronese, Vicentino, anche sulle Marche, in Sardegna, su Nordest Sicilia, ma scarsi fenomeni o qualcuno debole localizzato sul Trentino-Alto Adige. Ampio soleggiamento altrove.

Pomeriggio: l’instabilità andrà accendendosi in maniera più estesa interessando diverse aree del territorio, seppure mediamente a carattere debole-moderato. Fenomeni localmente più intensi o anche forti saranno maggiormente possibili sul medio-basso Adriatico, sui settori abruzzesi costieri centro-meridionali, area Vasto-Termoli e poi sulla Puglia, tra Centro-Sud Foggiano, anche localmente Barese e di più sul Brindisino. Possibili temporali di un certo significato anche sulla Liguria di levante e Alpi marittime, temporali localmente forti tra il Trentino-Alto Adige, il Nord Veneto e l’alto Friuli.

Sul resto del Paese, aree circoscritte in celeste, fenomeni mediamente irregolari e molto più localizzati, anche più deboli, tuttavia possibili qua e là, in contesto generale all’insegna di una maggiore variabilità e anche ampio soleggiamento.

Temperature

In leggero aumento al Nord di 1/2°, in lieve calo, invece, al Centro Sud. I valori massimi sono attesi mediamente tra +20°C e +24°C al Nord, tra +23°C e +27°C al Centro,tra +24°C e +30°C al Sud o qualche punta anche verso i +31°C/+32°C su aree interne più soleggiate.