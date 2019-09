Previsioni Meteo 10-12 settembre: nuova crisi depressionaria e maltempo su alcune regioni [MAPPE e DETTAGLI]

L’area mediterranea, soprattutto centro-occidentale, continuerà a essere l’obiettivo di perturbazioni atlantiche per il corso dei prossimi giorni. Rispetto alle fasi di maltempo appena trascorse, a questo giro, però, l’affondo di una nuova saccatura si prospetta abbastanza più a Ovest rispetto all’Italia. L’asse depressionario si porrà fra il Mare del Nord, la Francia, le Baleari e i settori occidentali del nostro bacino, con altro ingresso di vortici perturbati anche sostanziosi che approfondiranno la loro attività ciclonica in prossimità delle Baleari. Di conseguenza, sull’Italia giungeranno correnti meridionali umide e potenzialmente instabili, ma le vorticità più intense associate al sistema perturbato, riusciranno a interessare solo parte delle nostre regioni ed essenzialmente quelle più occidentali e meridionali. Ma vediamo nel dettaglio dove potrebbe piovere di più.

Aree con più nubi e piogge

Posizionandosi il minimo con fulcro depressionario centrale tra le Baleari e l’Est /Sud Est della Spagna, a interessare in forma instabile le regioni italiane o parte di esse saranno naturalmente correnti in prevalenza meridionali. Esse impatteranno con più determinazione sui settori orientali di entrambe le isole Maggiori. Saranno proprio queste aree, tra Messinese centro-orientale, Catanese, Siracusano, in Sicilia, poi tra Est Nuorese, Ogliastra e Est cagliaritano in Sardegna, a essere interessate in maniera più costante e incisiva dai rovesci e dai temporali, localmente anche forti.

Le correnti meridionali potranno produrre addensamenti importanti con altrettanti rovesci e temporali moderati o forti anche sulla Calabria, specie meridionale e lungo i versanti ionici. Possibili temporali di un certo spessore, mediamente moderati, occasionalmente forti, anche se più irregolari, sul resto della Sicilia, sul Sud della Lucania e sul Sud della Puglia.

Altro focus instabilità è stato individuato essenzialmente sul Piemonte, dove potranno aversi addensamenti diffusi con rovesci e piogge frequenti, in particolare sulle aree centro-occidentali. Qualche fenomeni occasionale sulla Lombardia. Sul resto dell’Italia, saranno presenti spesso nubi irregolari alternate a schiarite, ma i fenomeni saranno in gran parte assenti o soltanto deboli, abbastanza isolati.

Le temperature, per il periodo di riferimento, sono attese ancora un po’ sotto la media, anche se in crescita rispetto i giorni precedenti, magari più miti o fresche sui settori ove presenti nubi e fenomeni, ossia fra le isole maggiori, la Calabria e al Nord Ovest.