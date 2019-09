Previsioni Meteo 22/25 settembre: altro forte maltempo. Italia nel mirino di un vortice atlantico [MAPPE]

Sembrava delinearsi un periodo anticiclonico più o meno tranquillo, solo la settimana scorsa, magari con estate settembrina piuttosto persistente, invece, giorno dopo giorno, dalle simulazioni dei modelli matematici vengono fuori sempre nuove sorprese. D’altronde, il periodo di cambio stagionale non è certo quello più predisponente per lunghi periodi di stabilità anche se, va detto, dal 26 potrebbe prospettarsi un’altra fase calda e stabile fino a fine mese.

Ma, tornando alle insidie instabili, dopo il “raid” a opera di correnti abbastanza fredde provenienti dai settori baltici-scandinavi di queste ore e delle prossime, con rovesci e temporali diffusi su gran parte del territorio, si configura solo qualche giorno di tempo più stabile. Già nel corso del fine settimana, nuove insidie minaccerebbero l’Italia. Si tratterebbe, questa volta, di un vortice oceanico, figlio di una cavo depressionario in affondo su Ovest Europa poi “tagliato” dal flusso instabile principale a opera di un promontorio anticiclonico in recupero sulla Francia, all’altezza del Golfo del Leone e della Provenza. Il vortice, così, isolatosi sull’alto Tirreno, avanzerebbe verso l’Italia, seguendo una traiettoria Nordovest-Sudest e, secondo le simulazioni, impatterebbe anche con veemenza sulle regioni del medio-alto Tirreno.

Si tratterebbe, questa, di una evoluzione a 3/4 giorni, per cui ancora suscettibile di cambiamenti strutturali, tuttavia secondo i dati attuali, le vorticità annesse al sistema chiuso e, ancora una volta, il contributo umido fornito dalla superficie calda del medio-alto Tirreno, potrebbero determinare davvero una accesa instabilità verticale che scaricherebbe tanta acqua sulle regioni esposte al flusso portante occidentale. La fase ipotizzata con maggiore maltempo andrebbe da domenica pomeriggio sera e verso tutta la giornata di lunedì 23. Le aree più interessate in questa fase, secondi i dati odierni, sarebbero la Liguria, la Toscana, il Lazio, fino al Nord della Campania. Allerta su queste regioni per possibile fase perturbata e con rischio di fenomeni localmente violenti sotto forma di nubifragi o trombe d’aria.

Non sarebbero esclusi anche fenomeni insistenti in conseguenza di temporali auto-rigeneranti, con rischio alluvionale su qualche settore. Piogge di un certo significato cadrebbero anche sul resto delle regioni settentrionali, sulle Marche, sull’Umbria, sui settori appenninici centrali, sul resto della Campania e fino alla Calabria tirrenica. Altrove, fenomeni più deboli e irregolari, magari anche con ampie aree asciutte e con maggiori schiarite.

Nel corso di martedì 24, le piogge andrebbero concentrandosi sui settori centro-orientali del Nord, diffusamente al Centro e sul basso Tirreno, poi in graduale trasferimento verso le restanti regioni meridionali e il medio-basso Adriatico. Per mercoledì 25, migliorerebbe su buona parte del Centro-Nord, salvo ancora un po’ di nubi irregolari sparse qua e là e qualche ultimo rovescio sull’alta Toscana, sul Levante ligure e sui rilievi alpini. Piogge con rovesci e qualche temporale più intensi, invece, sul medio-basso Adriatico, sulle aree interne campane, sul Sud peninsulare in genere e sul basso Tirreno, tra Calabria tirrenica, Cosentino un po’ tutto e il Nordest della Sicilia.

Ci riserviamo di monitorare in continuazione questa evoluzione per inizio della prossima settimana, rilevando tutte le novità di volta in volta provenienti dai centri di calcolo.