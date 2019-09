Previsioni Meteo: addio caldo estivo, arrivano 3 perturbazioni che porteranno maltempo e calo delle temperature

Il caldo estivo abbandona la Penisola: 3 perturbazioni porteranno maltempo e un calo delle temperature fino a 7-8°C. Dal 13 settembre le temperature potranno risalire in media, con massime di 28-30°C, ma non si deve temere un colpo di coda.

Secondo il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, “la prima perturbazione proverrà dal Nord Europa e coinvolgerà tutto il Centro del continente, lambendo l’Italia e soprattutto il Centronord, dove venerdì si registreranno temporali sparsi. Non si escludono rovesci sulle zone appenniniche e l’Etna. Questa perturbazione porterà le temperature ad abbassarsi già di 2°C“.

Tra sabato e domenica ci sarà un pausa del maltempo, in cui le temperature potrebbero rialzarsi rimanendo su valori medi, con instabilità maggiore rispetto a sabato al centro/nord.

“Già lunedì – prosegue l’esperto – una seconda perturbazione, questa volta proveniente dalla Scandinavia, attraverserà l’Italia passando per l’Inghilterra. Sarà quindi ancora maltempo al centro/nord, e durerà fino a mercoledì, interessando negli ultimi giorni anche il Sud. Le temperature scenderanno di 7-8°C, e toccheranno i 23-25°C di valore massimo“. La perturbazione sarà seguita tra martedì notte e mercoledì da un’altra, proveniente da Scandinavia, Danimarca ed Inghilterra. “Da venerdì 13 settembre le temperature potrebbero risalire, riportandosi su valori medi per il periodo. Non si tornerà comunque ai picchi estivi, anche perché in questa fase della stagione la durata del giorno è cambiata,” conclude Gozzini.