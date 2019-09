Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica per oggi e domani: brusco peggioramento, temporali e vento forte

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo sull’Italia per la giornata di oggi e domani.

Di seguito tutti i dettagli per il 5 e il 6 settembre 2019.

Meteo, le previsioni per oggi sull’Italia

Al Nord nuvolosità irregolare in rapida intensificazione mattutina su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e settore ovest dell’Emilia-Romagna, con prime isolate precipitazioni dalla tarda mattina inizialmente su Liguria e restanti rilievi ma in generale peggioramento da metà giornata con precipitazioni sempre più estese, anche a carattere di rovescio e temporale, e che dal tardo pomeriggio/prima serata potranno risultare intense su Piemonte, Liguria e Lombardia; poche nubi inizialmente sul resto del nord ma in aumento a partire dal Trentino-Alto Adige dove già nel corso della mattina aumenterà la possibilità di precipitazioni, mentre nel pomeriggio locali rovesci o temporali potranno interessare anche i settori nord di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Al Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche addensamento in più nel pomeriggio su alta Toscana, aree interne e appenniniche di Marche e Abruzzo e confinante settore laziale. Dalla sera nubi in aumento su Toscana e settori nord di Umbria e Marche.

Al Sud e Sicilia: molte nubi su Sicilia e Calabria meridionale con rovesci e temporali che fino al primo mattino potranno anche risultare localmente intensi sui settori jonici e si attenueranno dalla tarda mattina/metà giornata sulla Calabria e in serata sulla Sicilia; poco nuvoloso sul resto del sud ma con ulteriori addensamenti dalla tarda mattina e nel pomeriggio sul resto della Calabria, sulla Basilicata e sui settori sud di Puglia e Campania con possibilità di qualche locale temporale sui rilievi della Calabria settentrionale, sulla Basilicata e sul confinante settore campano.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo; massime in diminuzione su Sicilia, Sardegna occidentale, Liguria, Piemonte e restante settore alpino a esclusione di quello di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in aumento su Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Umbria e aree interne e appenniniche di Campania, Abruzzo, Marche e Toscana.

Venti: deboli mediamente settentrionali al centro-sud con locali rinforzi su Sicilia, Puglia e restanti aree joniche e in intensificazione da nord-ovest sulla Sardegna dal tardo pomeriggio; deboli variabili o dai quadranti orientali al nord, in generale rotazione da quelli settentrionali dal tardo pomeriggio su Alpi/Prealpi e regioni occidentali e in intensificazione serale su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia.

Mari: poco mossi il mar Ligure, i settori nord di Tirreno e Adriatico e il settore est del tirreno centrale, con moto ondoso in aumento per fine giornata su mar Ligure e alto Adriatico; mossi mare e canale di Sardegna con moto ondoso in rapido aumento in mattinata sul mare di Sardegna e dal pomeriggio sul canale di Sardegna rispettivamente fino a localmente molto agitato e agitato; mediamente mossi i restanti mari, anche localmente molto mossi stretto di Sicilia e Jonio fino metà giornata ma con moto ondoso in diminuzione sul resto del Tirreno, sul medio-basso Adriatico e sullo Jonio settentrionale, in attesa di una nuova intensificazione serale sul settore centrale di ponente.

Meteo, le previsioni per domani sull’Italia

Al Nord cielo molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche, più insistenti ed abbondanti su Valle d’Aosta, Piemonte, pianure lombarda e veneta e sull’Emilia-Romagna. Dalla sera attenuazione dei fenomeni al nord-ovest mentre, temporali anche di forte intensità potranno ancora interessare il basso veneto e l’area emiliano-romagnola. “uota ne sui rilievi confinali oltre i 2500 metri.

Al Centro e Sardegna: molte nubi su nord Sardegna e regioni peninsulari con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; dal tardo pomeriggio attese parziali schiarite con assorbimento dei fenomeni dapprima sull’isola, Umbria e Lazio e poi, da fine giornata anche sulle aree appenniniche e nell’entroterra di Marche e Abruzzo. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto dell’isola.

Al Sud e Sicilia: sulle arre tirreniche cielo parzialmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi in esaurimento serale, eccezion fatta per il settore campano. Sul restio del sud nubi in prevalenza medio-alte, salvo addensamenti compatti attesi su Molise e Puglia settentrionale con locali rovesci e temporali; schiarite sempre più ampie dalla sera.

Temperature: minime in diminuzione lungo l’arco alpino centroccidentale, su restante nord-ovest, Emilia e Sardegna; stazionarie su Lazio, Calabria centromeridionale e Sicilia; in aumento altrove massime in calo al centro-nord e campania, più sensibile sulla pianura padana nord-ovest; in rialzo su coste adriatiche pugliesi e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul rimanente meridione.

Venti: forti di maestrale sulla Sardegna e settentrionali sulla Liguria, con raffiche di burrasca al mattino sul ponente; deboli settentrionali sul restante nord-ovest e moderati orientali sul rimanente settentrione, ma in attenuazione serale; da deboli a moderati altrove: meridionali al centro e settentrionali sulla Sicilia con rinforzi sull’area occidentale; deboli variabili sul resto del sud.

Mari: agitato o molto agitato il mare di Sardegna con attenuazione del moto ondoso da fine giornata; molto mossi il mar Ligure, il canale di Sardegna, il tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia; poco mossi lo Ionio, l’adriatico centrale e meridionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.