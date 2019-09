Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 22 Settembre: breve tregua, poi maltempo e crollo termico

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, domani e fino al 22 Settembre 2019.

Di seguito il bollettino con tutti i dettagli.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi

Oggi al Nord isolati annuvolamenti sulle aree alpine e prealpine, specie quelle centro orientali, tenderanno ad intensificarsi nel corso della tarda mattinata e potranno dar luogo ad isolati deboli piovaschi limitatamente alle ore pomeridiane; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree. Al Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in transito. Al Sud e Sicilia: tempo stabile per lo più soleggiato con innocui passaggi di nubi alte e sottili; qualche isolato temporaneo addensamento si potrà sviluppare sulla dorsale appenninica e rilievi settentrionali della Sicilia. Temperature: massime in leggero aumento su Alpi centro occidentali e versante adriatico della dorsale appenninica; in lieve diminuzione lungo le coste campane e aree ioniche peninsulari; stazionarie sul resto del paese. Venti: deboli, orientali sulla Sardegna, settentrionali su Puglia e aree ioniche, variabili altrove, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari: mossi mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani

Domani al Nord nuvolosità diffusa su gran parte del triveneto con deboli rovesci e temporali sulle relative aree alpine e prealpine, in trasferimento serale alle zone pedemontane e costiere venete ed in estensione al restante territorio friulano dove, i fenomeni risulteranno più insistenti. Sul resto del nord cielo sereno o temporaneamente velato, ad eccezione di annuvolamenti compatti su Liguria e rimanenti zone alpine con qualche isolato piovasco pomeridiano. Al Centro e Sardegna: ancora una bella giornata seppur con addensamenti compatti attesi al primo mattino lungo le coste meridionali sarde e sulla Toscana ma in successivo dissolvimento; dalla sera attesi annuvolamenti bassi e stratiformi su Toscana occidentale e Lazio settentrionale. Al Sud e Sicilia: locali annuvolamenti compatti sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia nelle prime ore del mattino ma in successivo diradamento; cielo limpido altrove, a parte locali sviluppi cumuliformi ad evoluzione diurna attesi a ridosso dei rilievi delle aree ioniche e nelle ore serali su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e Sicilia settentrionale. Temperature: minime in lieve flessione su Liguria, Toscana, Lazio, aree costiere della Campania e Basilicata tirrenica, in tenue rialzo su Friuli-Venezia Giulia e Veneto centromeridionali, rilievi emiliano-romagnoli, regioni centrali adriatiche, Molise, Puglia centrosettentrionale, restante territorio lucano e Calabria ionica, senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in leggera diminuzione su Liguria, coste occidentali sarde, Toscana, Lazio settentrionale e Campania, in aumento su Sardegna meridionale ed orientale, regioni centromeridionali adriatiche e rilievi della Basilicata, stazionarie sul resto del paese. Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste. Mari: mosso il basso Ionio; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia ed il mare e canale di Sardegna al mattino, questi ultimi con moto ondoso in successiva attenuazione; poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni

Mercoledì 18 settembre al Nord cielo parzialmente nuvoloso al nord con precipitazione sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale dapprima su Friuli-Venezia Giulia e Veneto, in successivo trasferimento ad Emilia-Romagna e nord-ovest dal pomeriggio dove, i fenomeni risulteranno più insistenti ed abbondanti. Dalla sera attenuazione della fenomenologia su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, aree alpine del Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta e persistenza altrove, con locali fenomeni intensi sul Piemonte settentrionale. Al Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo velature in transito mattutino ed annuvolamenti compatti serali sull’area occidentale dell’isola. Su Toscana, Umbria e Marche copertura nuvolosa in aumento con precipitazione sparse, più insistenti e diffuse dalla sera su Marche, Ubria settentrionale ed aree interne della Toscana. Sul resto del centro locali annuvolamenti compatti al mattino su Lazio e rilievi dell’Abruzzo ma in successivo diradamento sul Lazio dove il cielo risulterà velato nel pomeriggio. Tuttavia, peggiora dalla sera su entrambe le regioni con tendenza ad un’estesa copertura nuvolosa ed associati locali rovesci attesi su coste abruzzesi e laziali. Al Sud e Sicilia: cielo sereno o velato, ad eccezione di annuvolamenti compatti al mattino lungo le coste tirreniche. Temperature: minime in diminuzione su Alpi e prealpi e restante aree del Friuli-Venezia Giulia, in rialzo su restante Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia centromeridionale e Sicilia occidentale, senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in calo al nord, coste adriatiche centrali, Sardegna, Molise e Puglia settentrionale, più marcato su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia meridionale, in rialzo sulla Sicilia, stazionarie altrove. Venti: da moderati a forti da est su coste friulane e venete, Emilia-Romagna, Lombardia meridionale e Piemonte centromeridionale, in rotazione da nord su quest’ultima regione; da deboli a moderati orientali lungo le coste adriatiche centrali e meridionali; deboli di direzione variabile altrove. Mari: da mosso a localmente molto mosso l’Adriatico settentrionale; da poco mosso a mosso lo Ionio; poco mossi i restanti bacini.

Giovedì 19 settembre tempo che migliora gradualmente al nord, seppur con residue precipitazioni diffuse al mattino su nord-ovest ed Emilia-Romagna. Peggiora invece al centro-sud con precipitazioni più intense e diffuse su Marche, Abruzzo e regioni meridionali adriatiche ed a carattere sparso altrove. Dal tardo pomeriggio migliora sulla Toscana, prima di un’attenuazione serale dei fenomeni anche su Marche, Umbria, Lazio, Calabria ed isole maggiori.

Venerdì 20 settembre ancora precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ma in attenuazione già dalla tarda mattinata, prima di un deciso miglioramento serale con ampi sprazzi di sereno. Sul resto del paese cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di annuvolamenti compatti su rilievi alpini centroccidentali e Sardegna orientale con associati occasionali rovesci.

Sabato 21 settembre cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese, ad eccezione di annuvolamenti più consistenti sull’arco alpino, Sardegna e Sicilia con associati rovesci, specie sui rilievi della Sicilia.

Domenica 22 settembre tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo locali addensamenti compatti su alpi occidentali e rilievi della sicilia con associati occasionali piovaschi.