Previsioni Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare: in arrivo rovesci o temporali diffusi

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per l’Italia fino al 25 Settembre 2019.

Oggi al Nord molto nuvoloso con precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco su Piemonte, Ponente ligure, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto meridionale; nel corso della giornata generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni che rimarranno isolati a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, mentre ampie schiarite si estenderanno su Pianura padana, Levante ligure e Appennino tosco-emiliano. Centro e Sardegna: sull’isola sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani sui rilievi con brevi e isolati piovaschi; molto nuvoloso sulle regioni centrali peninsulari con rovesci e isolati temporali anche intensi sul settore sud delle Marche e sull’Abruzzo. Dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni su Toscana, Umbria e alto Lazio. Sud e Sicilia: sereno o parzialmente nuvoloso ma con nubi in rapido aumento su Campania, Mlise e Puglia con rovesci e temporali che diverranno anche intensi nel corso della giornata, per estendersi dal pomeriggio sulle restanti regioni meridionali seppur a carattere isolato. Temperature: minime in calo al Nord, specie sul settore orientale; stazionarie al Centro-Sud. Massime in deciso calo a eccezione di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, isole maggiori e Calabria meridionale dove rimarranno stazionarie.

Domani al Nord addensamenti compatti su Alpi e Prealpi centroccidentali, accompagnati da locali deboli piogge o rovesci; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: sulla Sardegna alternanza di schiarite e annuvolamenti, con deboli fenomeni associati sulla parte orientale. Ampio soleggiamento sulle regioni centrali, salvo locali addensamenti compatti lungo le coste laziali centromeridionali. Sud e Sicilia: molte nubi su Sicilia e Calabria centromeridionale con rovesci sparsi e occasionali temporali in generale attenuazione serale. Sul resto del Sud locali annuvolamenti compatti al mattino, seguiti da un rapido diradamento della nuvolosità con ampi sprazzi di sereno fino a sera. Temperature: minime stazionarie lungo le aree costiere tirreniche del Sud peninsulare, su Sardegna e Sicilia ionica, in diminuzione sul resto del paese. Massime in aumento su Nord-Ovest, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna occidentale, Lazio, Abruzzo, in calo su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientali, senza variazioni di rilievo altrove.

Sabato 21 settembre al Nord al mattino addensamenti compatti lungo l’area alpina occidentale; bel tempo sul resto del Nord. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità cumuliforme, con rovesci o temporali associati, a partire dall’area alpina occidentale del Piemonte, in estensione serale anche al resto del Nord-Ovest e ai rilievi emiliani. Centro e Sardegna: al mattino estese e spesse velature sulla Sardegna, in graduale estensione alle aree costiere tirreniche peninsulari; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro. Dal pomeriggio estensione delle velature anche alle regioni adriatiche, tendenti a divenire spesse lungo le aree costiere tirreniche. In serata avremo nubi compatte sulla Sardegna orientale e meridionale, con rovesci o temporali sparsi; estese e spesse velature sul resto del Centro. Sud e Sicilia: molte nubi su Sicilia e Calabria meridionale, con rovesci o temporali sparsi; cielo in generale velato sul resto del meridione. Temperature: minime in diminuzione su tutto il settore peninsulare, generalmente stazionarie sulle due isole maggiori. Massime stazionarie su Pianura padana centroccidentale, Lazio e Sardegna centromeridionale, in aumento altrove.

Domenica 22 al mattino molte nubi al Nord-Ovest e sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali diffusi; estese e spesse velature sul resto del paese. Dal pomeriggio estensione del maltempo anche alle regioni centrali del Nord e aree interne delle regioni adriatiche centrosettentrionali, e sensibile intensificazione dei fenomeni sulle regioni tirreniche peninsulari centrosettentrionali. In serata estensione del maltempo anche al resto del Centro-Nord, con i fenomeni intensi che continueranno a interessare il levante ligure e la Toscana.

Lunedì 23 al primo mattino ancora molte nubi al Centro-Nord, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi; estese e spesse velature sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni occidentali.

Martedì 24 al mattino molte nubi al Nord-Est e al Centro-Sud, con rovesci o temporali sparsi; estese e spesse velature sul resto del paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo da poco a parzialmente nuvoloso su tutto il paese.

Mercoledì 25 al mattino nuovo aumento della nuvolosità compatta al Nord, in Toscana, Umbria e Marche, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.