Previsioni Meteo Aeronautica Militare: tanto maltempo nei prossimi giorni, tutti i dettagli fino al 14 settembre

L’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo sull’Italia per i prossimi giorni.

Di seguito tutti i dettagli dal 9 settembre fino a sabato 14 settembre 2019.

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per domani

Domani al Nord al mattino residui addensamenti compatti su aree alpine e triveneto centrorientale, con rovesci o temporali diffusi, in special modo su quest’ultima area; ampi spazi di sereno altrove. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta lungo l’area alpina centrorientale, parziale attenuazione dei fenomeni sul triveneto e graduale aumento delle velature, a partire dalle regioni occidentali.

Centro e Sardegna: al primo mattino addensamenti compatti su alta Toscana e rilievi appenninici, con rovesci o temporali sparsi; ampi spazi di sereno sul resto del centro, a parte locali velature sulla Sardegna meridionale. Dal pomeriggio generale diradamento della nuvolosità compatta ed estensione delle velature al resto dell’isola, in successiva estensione serale anche a Lazio ed Abruzzo.

Sud e Sicilia: al mattino addensamenti compatti su Sicilia, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato altrove. Dal pomeriggio generale diradamento della nuvolosità compatta, mentre dalla serata avremo l’estensione delle velature su tutto il meridione.

Temperature: minime in flessione su gran parte del nord, rilievi toscani e sulle Marche; in tenue rialzo su coste laziali, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento al settentrione, più deciso su Lombardia, Emilia e Trentino-Alto Adige; in diminuzione su Lazio meridionale, regioni centrali adriatiche, Molise, Puglia garganica e Campania; pressoché stazionarie sul resto del paese.

Venti: deboli variabili al nord; da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali al centro-sud.

Mari: da mossi a molto mossi il mar ligure, mar di Sardegna e Tirreno centrosettentrionale; generalmente mossi il canale di Sardegna, il restante Tirreno e lo stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni

Martedì 10/09/19: Nord: addensamenti compatti lungo l’area alpina e sul triveneto, con deboli locali fenomeni; estese velature sul resto del settentrione. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosita’ medio-alta, a partire dall’Emilia-Romagna, in estensione serale anche a Lombardia meridionale e triveneto. Centro e Sardegna: molte nubi al mattino sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; estese velature sulle regioni peninsulari, spesse su quelle tirreniche. Dal pomeriggio graduale estensione del maltempo al resto del centro, con in serata rovesci o temporali diffusi, intensi sulle regioni tirreniche. Sud e Sicilia: al mattino estese velature su tutto il meridione, spesse sulla Sicilia, con i primi rovesci sulla sua parte occidentale. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità medio-alta sulle regioni tirreniche. In serata aumento della nuvolosità compatta sulla Sicilia, con rovesci o temporali diffusi ed intensi sulla sua porzione occidentale; estensione della nuvolosità medio-alta anche sul resto del meridione, con deboli piogge o rovesci che interesseranno le restanti regioni tirreniche. Temperature: minime in aumento sulle regioni alpine, Liguria, Sardegna centromeridionale e Sicilia occidentale, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del paese; massime in aumento su triveneto, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia tirrenica, in diminuzione sul resto del nord-ovest, Emilia-Romagna, aree costiere adriatiche centromeridionali, aree costiere ioniche ed in particolare la Sardegna dove la diminuzione sarà più consistente. Venti: forti dai quadranti orientali sulle due isole maggiori; da deboli a moderati dai quadranti orientali in pianura padana e sul resto del centro-sud; moderati dai quadranti settentrionali sulla Liguria; deboli variabili sulle aree alpine e prealpine. Mari: da molto mossi ad agitati il canale di Sardegna, il tirreno centrosettentrionale ed il mar ligure; molto mossi il resto del Tirreno e lo stretto di Sicilia; da mosso a molto mosso il mare di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Mercoledì 11/09/19: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centrorientali del nord, regioni centrali peninsulari ed al sud, con rovesci o temporali diffusi, intensi sulle regioni centrali peninsulari e sulla costiera romagnola; cielo parzialmente nuvoloso o velato sul resto del paese. Dal pomeriggio parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali del nord e su quelle tirreniche, in successiva attenuazione serale anche sulle regioni centrali adriatiche ed al sud.

Giovedì 12/09/19: al mattino ancora residui addensamenti compatti su Sardegna orientale, Toscana, Umbria, Marche e Triveneto, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche peninsulari, e suo contestuale aumento sulle regioni adriatiche centromeridionali e sulla Sardegna.

Venerdì 13/09/19 e sabato 14/09/19: venerdì molte nubi sulla Sardegna, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Dalla serata sensibile aumento della nuvolosità medio-alta sull’Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari, con piogge o rovesci lungo l’area appenninica. Nella giornata di sabato moderato maltempo al centro-nord, in estensione pomeridiana anche al resto del paese.