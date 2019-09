Meteo Italia, le Previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi e domani, martedì 3 Settembre: maltempo e instabilità

Il lento transito di una saccatura con aria fresca in quota fa permanere condizioni di instabilità generale sull’Italia, con particolare rilievo sui settori montuosi, sul nord-est e sulla Sicilia. Lo dicono le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare.

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, Lunedì 2 Settembre

NORD: Fino alle ore 06.00 di domani, al nord cielo molto nuvoloso su zone montuose alpine e appenniniche con temporali da sparsi a diffusi; tra il pomeriggio e la serata rovesci e temporali localmente intensi su triveneto ed Emilia Romagna; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sulle rimanenti zone.

CENTRO E SARDEGNA: Al centro e in Sardegna cielo poco nuvoloso sull’isola, con aumento della copertura nuvolosa e isolati rovesci e temporali su rilievi e coste occidentali; in serata tendenza a miglioramento con ampie schiarite; cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, con maggiori addensamenti su rilievi e regioni adriatiche con associati rovesci e temporali su rilievi appenninici e zone interne adiacenti; in serata locali fenomeni temporaleschi sui versanti adriatici in intensificazione notturna, mentre tende lentamente a migliorare sulle restanti zone.

SUD E SICILIA: Al sud e in Sicilia cielo generalmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi piu’ frequenti nel pomeriggio sulle aree tirreniche e sulla Sicilia e in serata su Molise e Puglia garganica; nella notte ulteriore intensificazione della fenomenologia su Molise e Puglia garganica.

TEMPERATURE: Temperature massime in deciso calo al nord, in lieve calo al centro e sulla Puglia, in aumento sulla Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove; minime in generale diminuzione.

VENTI: Venti moderati settentrionali su Sardegna e nord-est in attenuazione serale ma ancora localmente intensi sulle coste, specie del Veneto; da deboli a moderati meridionali su Puglia e settori ionici, in attenuazione serale; deboli a regime di brezza sulle altre zone; momentaneamente moderati o localmente intensi nelle zone temporalesche.

MARI: da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna; da mosso a molto mosso il canale di Sardegna; poco mossi il mar Ligure, lo Jonio, il Tirreno meridionale e occidentale, con aumento del moto ondoso in serata; quasi calmi o poco mossi i restanti mari.

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani, Martedì 3 Settembre

NORD: Al nord al primo mattino cielo molto nuvoloso su Emilia Romagna con rovesci e temporali, anche di forte intensita’; seguira’ una graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con ampi spazi di cielo sereno. Sul restante settentrione cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali piovaschi attesi ad inizio giornata sulle zone pianeggianti e pedemontane centro-occidentali.

CENTRO E SARDEGNA: Al centro e in Sardegna molte nubi compatte sulle regioni adriatiche e sul Lazio, con rovesci e temporali da sparsi a diffusi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del centro, con al piu’ locali deboli rovesci. Dal tardo pomeriggio atteso un miglioramento con esaurimento dei fenomeni ed ampie schiarite sulle Marche, in estensione serale al resto del centro.

SUD E SICILIA:Al sud e in Sicilia cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali diffusi. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sulle aree costiere tirreniche peninsulari e sulla Sicilia meridionale, con ampie aperture su quest’ultima.

TEMPERATURE: Temperature minime in flessione su gran parte del nord, Sardegna, Lazio centro-meridionale, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento sulle regioni alpine centro-occidentali, Liguria e Sicilia centro-meridionale, in diminuzione anche sensibile altrove.

VENTI: generalmente moderati orientali sulla pianura padana, con rinforzi lungo le aree costiere adriatiche; moderati nordorientali sul resto del centro-sud, con rinforzi sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia; deboli variabili sul resto del nord con rinforzi da nord sulla Liguria.

MARI: Mari da molto mossi ad agitati il mare e canale di Sardegna e l’Adriatico centro-settentrionale; da mossi a molto mossi il mar Ligure al largo, lo stretto di Sicilia ed il Tirreno settentrionale; mosso il restante Tirreno; da poco mosso a mosso il basso Adriatico; poco mosso lo Jonio.