Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: a Ottobre forte maltempo e calo delle temperature

Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare da oggi e fino al 6 Ottobre 2019.

Oggi al Nord: cieli sereni o poco nuvolosi, con riduzione della visibilità nelle prime ore del mattino sulle pianure del Piemonte, del veneto e del Friuli-Venezia Giulia; nel corso della giornata transito di estese velature sui rilievi, specie quelli alpini, e maggiori addensamenti di nubi basse su Liguria di levante e Friuli-Venezia Giulia con possibilità di temporanei piovaschi fino al primo pomeriggio. Centro e Sardegna: molto nuvoloso su alta Toscana, Sardegna settentrionale e coste del Lazio nella prima metà della giornata con precipitazioni generalmente molto deboli, più marcate sull’alta Toscana; possibile riduzione della visibilità nelle prime ore del mattino e in tarda serata su bassa Toscane e Lazio, specie nelle zone interne; tendenza a schiarire dal pomeriggio, salvo sulle zone costiere di Toscana e Lazio per nubi basse; sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree, salvo occasionali addensamenti nuvolosi nel pomeriggio specie sulle coste. Sud e Sicilia: molto nuvoloso con deboli e isolati piovaschi su Campania, bassa Calabria e stretto di Messina nella prima metà della giornata; residui fenomeni sulla Calabria nel pomeriggio; in serata nubi basse sulle coste tirreniche. Sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree, con possibili riduzioni della visibilità sul Salento nelle prime ore del mattino. Temperature: minime in lieve calo al Nord, su Lazio, bassa Toscana, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale; in lieve aumento su Emilia-Romagna e alta Toscana; stazionarie altrove. Massime generalmente stazionarie.

Domani 1° Ottobre al Nord molte nubi su tutte le regioni, meno compatte sull’Emilia-Romagna, con deboli precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su coste liguri centrorientali e aree montuose specie del Triveneto, in intensificazione tardo pomeridiana e sconfinamento serale sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Centro e Sardegna: addensamenti compatti su regioni tirreniche e aree appenniniche con qualche piovasco o rovescio sui rilievi maggiori nel pomeriggio; sul settore adriatico e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo transito di velature spesse sull’area occidentale dell’isola. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con locali formazioni nuvolose a evoluzione diurna sui rilievi campani e sulla Sicilia sudoccidentale. Temperature: minime in diminuzione su arco alpino e Appennino tosco-emiliano, in lieve aumento sulla Pianura padana, stazionarie altrove. Massime in calo al Nord, più marcato sulla Pianura padana, in tenue rialzo su Sardegna e Calabria tirrenica, senza variazioni di rilevo sul resto del paese.

Mercoledì 2 Ottobre al Nord maltempo esteso con piogge e temporali, di forte intensità dalla mattinata su Triveneto e Liguria di levante; dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal Nord-Ovest e dalla sera sul Triveneto. Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche e aree appenniniche con iniziali deboli fenomeni sparsi in intensificazione durante la mattinata, specialmente su bassa Toscana, alto Lazio e Umbria, quando assumeranno carattere di rovescio o temporale; attenuazione prevista dalla serata un po’ ovunque a eccezione del Lazio centromeridionale. Sul settore adriatico e sull’isola all’inizio cielo generalmente sereno, seguito da rapido peggioramento mattutino con associati piovaschi o deboli rovesci. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Sicilia, Campania e Puglia settentrionale con lievi precipitazioni in spostamento sulle aree tirreniche dalla serata; sulle altre zone al mattino cielo pressoché limpido e terso, con successive velature compatte dalla prima serata. Temperature: minime generalmente stazionarie; massime in flessione al Centro-Nord, a eccezione dell’Abruzzo, e su Molise e Campania, senza variazioni di rilievo altrove.

Giovedì 3 condizioni di tempo instabile sulla Romagna e al Centro-Sud, isole comprese, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più insistenti e diffuse su Lazio, aree tirreniche peninsulari meridionali, Molise e Puglia. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal Centro, prima di un miglioramento serale anche al Sud, fatta eccezione per le aree ioniche, dove i fenomeni persisteranno.

Venerdì 4 residuo maltempo su Puglia centromeridionale, aree ioniche, restante Calabria e Sicilia tirrenica con precipitazioni sparse, più insistenti su Salento e Calabria meridionale; dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni su Puglia e Basilicata ionica e persistenza altrove. Sul resto del paese condizioni di bel tempo ma con annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche centrali e transito di velature, a tratti anche spesse, al Nord e sulla Sardegna.

Sabato 5 molte nubi sulle regioni adriatiche, ioniche e sulla Sicilia, in rapido diradamento pomeridiano; sul restante Sud e al Nord estese velature mattutine in successivo dissolvimento; cielo generalmente sereno altrove.

Domenica 6 molte nubi sul settore alpino e prealpino con deboli precipitazioni, ampio soleggiamento sul resto del paese ma con nuvolosità in rapida intensificazione sulle due isole maggiori e poi su rimanente settentrione, Toscana e Calabria.