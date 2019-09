Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: dal maltempo alle schiarite con rialzo termico

Pubblicato il consueto bollettino dell’Aeronautica Militare con le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Di seguito tutti i dettagli fino al 24 Settembre 2019.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi in Italia

Al Nord su pianura padana centrorientale, Liguria ed aree alpine del Piemonte cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi; dalla tarda mattinata fenomeni di forte intensità su Lombardia, basso Veneto ed Emilia-Romagna; sulle altre zone al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso ma nubi in aumento dalla tarda mattinata con fenomeni da sparsi a diffusi nel pomeriggio. Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo velature in transito in mattinata; su Toscana, Umbria e alto Lazio copertura nuvolosa in aumento al mattino con precipitazione sparse in estensione pomeridiana alle rimanenti zone peninsulari con rovesci anche temporaleschi. Sud e Sicilia: cielo in generale poco nuvoloso o velato, con nubi compatte che tenderanno a formarsi nel pomeriggio su Molise e Puglia garganica in estensione in serata su parte orientale di Campania e Basilicata, associate a rovesci o temporali sparsi. Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi e sulle regioni centrosettentrionali tirreniche peninsulari, in aumento sulla Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in calo al nord, coste adriatiche centrali, Sardegna, Molise e Puglia settentrionale, più marcato sulla pianura padano-veneta, in rialzo sulla Sicilia, stazionarie altrove. Venti: da moderati a forti da est su coste friulane e venete, Emilia-Romagna, Lombardia meridionale e piemonte centromeridionale, in rotazione da nord su quest’ultima regione dalla sera; da deboli a moderati orientali lungo le coste adriatiche centrali e meridionali; deboli di direzione variabile altrove. Mari: da mosso a localmente molto mosso l’Adriatico settentrionale; -da poco mosso a mosso lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani in Italia

Al Nord: molte nubi sulle aree alpine e prealpine con rovesci sparsi, in generale di debole intensità; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord. Centro e Sardegna: al mattino cielo molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con rovesci sparsi e locali temporali, più intensi e diffusi sul versante adriatico. Dal pomeriggio diradamento della nuvolositù ed attenuazione dei fenomeni su Toscana, Umbria e Marche e dalla serata anche lungo le coste dell’Abruzzo e sul Lazio settentrionale. Sulla Sardegna cielo poco nuvoloso o velato, ad eccezione di annuvolamenti compatti sull’area orientale dell’isola con occasionali rovesci. Sud e Sicilia: su Sicilia e Calabria meridionale nuvolosità irregolare a tratti compatta con rovesci ed occasionali temporali specie sull’isola ma in generale attenuazione serale. Sul resto del sud molte nubi con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse su Molise, Puglia e Basilicata in parziale attenuazione serale. Temperature: minime in diminuzione al nord, su Sardegna e regioni centrali adriatiche, in aumento su regioni tirreniche peninsulari e Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento sulla Pianura padana orientale, stazionarie lungo le aree costiere tirreniche meridionali, in calo altrove, più marcato sulle regioni adriatiche centrali ed in Umbria. Venti: generalmente moderati orientali in Pianura padana e sulle regioni centrali e meridionali peninsulari; da deboli a moderati da nord sulla Liguria; deboli variabili altrove. Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure e l’alto Adriatico; generalmente mosso il restante Adriatico; poco mossi i restanti bacini.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni in Italia

Venerdì 20/09/19: al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ad eccezione di annuvolamenti compatti lungo l’arco alpino. Locali foschie sulle pianure di Piemonte e Lombardia al mattino e dopo il tramonto. Centro e Sardegna: sulla Sardegna alternanza di schiarite ed annuvolamenti ma senza fenomeni associati. Ampio soleggiamento sulle regioni centrali, salvo locali addensamenti compatti sul Lazio centromeridionale. Sud e Sicilia: molte nubi su Sicilia e Calabria meridionale con rovesci sparsi ed occasionali temporali in generale attenuazione serale. Sul resto del sud locali annuvolamenti compatti al mattino, seguiti da un rapido diradamento della nuvolosità con ampi sprazzi di sereno fino a sera. Temperature: minime stazionarie lungo le aree costiere tirreniche del sud peninsulare, su Sardegna e Sicilia ionica, in diminuzione sul resto del Paese; massime in aumento al nord-ovest, su Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio settentrionale, Abruzzo, in calo su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientali, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: da deboli a moderati orientali su Emilia-Romagna e pianura lombarda; da deboli a moderati da nord su basso Piemonte e Liguria; da deboli a moderati da nord-est sulle regioni centrali peninsulari, Molise, Campania, Puglia e Basilicata; deboli di direzione variabile altrove. Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure, il basso Adriatico, lo Ionio, il mare e canale di Sardegna ma con moto ondoso in diminuzione sul mar Ligure; generalmente mossi i restanti bacini.

Sabato 21/09/19: molte nubi sulle isole maggiori ma senza fenomeni associati. Sulla penisola inizialmente cielo sereno, ad eccezione di annuvolamenti compatti sull’arco alpino e di locali foschie sule pianure di Piemonte e Lombardia. Dal pomeriggio è atteso un aumento della copertura nuvolosa per nubi medio-alte a partire dal nord-ovest e dalle regioni tirreniche, in successiva estensione serale al resto del centro; dalla sera locali addensamenti più consistenti sulle Alpi occidentali saranno accompagnati da rovesci sparsi e locali temporali.

Domenica 22/09/19: molte nubi al nord-ovest e sulle regioni tirreniche centrali con precipitazioni sparse, più intense e diffuse su Toscana e Marche. Dalla sera estensione dei fenomeni all’Emilia-Romagna ed in attenuazione sulla Sardegna. Sul resto del Paese nuvolosità estesa medio-alta, ad eccezione di annuvolamenti compatti sul restante arco alpino.

Lunedì 23/09/19 e martedì 24/09/19: molte nubi al nord ed al centro peninsulare, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale specie al nord-est e su Toscana, Marche ed Umbria. Sul resto del Paese alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Nella giornata di martedì ancora tempo instabile al centro peninsulare, specie sul Lazio ed estensione dei fenomeni alla campania. Migliora invece al nord con residue precipitazioni al mattino su Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Sul resto del sud e sulle isole maggiori cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.