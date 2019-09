Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 17 Settembre: nei prossimi giorni tempo stabile e soleggiato

L’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo sull’Italia per i prossimi giorni.

Di seguito tutti i dettagli da oggi, 11 settembre, fino a martedì 17 settembre 2019.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi

Oggi al Nord prevalenza di sereno su tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane si assisterà invece ad un aumento della copertura nuvolosa a ridosso dell’arco alpino dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali; i fenomeni saranno più probabili sui rilievi di Lombardia orientale, Trentino-Alto Adige e veneto e tenderanno ad esaurirsi in serata. Centro e Sardegna: nuvolosità variabile sulla Sardegna, maggiormente consistente sul versante orientale e quello meridionale dove si manifesteranno temporali isolati. Bello e soleggiato invece sulle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: poche nubi su Molise e Campania settentrionale. Nuvoloso sul resto del meridione con piogge e temporali sparsi su Sicilia, Calabria e centro-sud della Puglia. Cessano i fenomeni in serata con aperture del cielo che si faranno sempre più ampie. Temperature: massime in marcato rialzo al nord-ovest, più attenuato su Lombardia, Triveneto, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e zone interne della Sicilia. In calo su Puglia e aree ioniche di Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani

Domani al Nord tempo stabile e soleggiato, salvo annuvolamenti compatti sulle aree alpine di Lombardia orientale e triveneto nel pomeriggio. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su puglia centromeridionale ed aree montuose di Calabria e Sicilia con rovesci e temporali sparsi in esaurimento serale; condizioni di tempo stabile e soleggiato sul resto del sud. Temperature: minime in aumento su Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo sulle regioni centrali peninsulari, in aumento altrove, più marcato su Calabria meridionale e Sicilia.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni

Venerdì 13/09/19: al Nord prevalenza di sole su tutto il nord, ad eccezione di isolati annuvolamenti compatti sulle Alpi. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento su tutte le regioni. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato, salvo innocui addensamenti compatti su Molise, Puglia settentrionale, Campania orientale, Basilicata e Calabria meridionale al mattino. Temperature: minime senza variazioni di rilievo sul Paese; massime in rialzo su Toscana, Umbria e Marche, stazionarie o al più in lieve aumento sul resto del Paese.

Sabato 14/09/19: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese, salvo annuvolamenti compatti sull’arco alpino.

Domenica 15/09/19: annuvolamenti compatti su Alpi e prealpi ma senza fenomeni associati. Sul resto del Paese nubi alte e sottili che veleranno il cielo ma con ampie schiarite in serata e nella notte.

Lunedì 16/09/19 e martedì 17/09/19: ampi e persistenti rasserenamenti per l’intera giornata salvo qualche locale addensamento sulle Alpi. Nella giornata di martedì ampio soleggiamento, ad eccezione di annuvolamenti più consistenti sui rilievi alpini durante le ore più calde.