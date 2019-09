Meteo Aeronautica Militare, le Previsioni fino al 12 Settembre: nei prossimi giorni temporali diffusi e calo delle temperature

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo sull’Italia per la giornata di oggi, domani e prossimi giorni.

Di seguito tutti i dettagli dal 6 settembre fino a giovedì 12 settembre 2019.

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per oggi in Italia

Al Nord molto nuvoloso con precipitazioni generalmente da deboli a moderate, intense su Liguria e Piemonte orientali, Lombardia meridionale ed Emilia-Romagna, le quali si sposteranno nel pomeriggio sulle zone alpine e prealpine centro-occidentali, sull’Emilia-Romagna e con intensità minore sul Nord-Est. Dal tardo pomeriggio atteso un graduale miglioramento a partire dalle regioni del Nord-Ovest, in estensione al resto delle regioni in serata con eccezione dell’Emilia-Romagna e Prealpi lombarde, dove saranno possibili ancora isolati rovesci e temporali.

Centro e Sardegna: cielo irregolarmente nuvoloso con locali rovesci e temporali su alta Toscana e coste di Marche e Abruzzo. Nel corso del pomeriggio estensione delle precipitazioni con distribuzione irregolare anche sulle altre aree, con possibili temporali localmente intensi su Marche e Toscana. Tendenza al graduale miglioramento in serata, salvo locali rovesci e piovaschi in via di esaurimento. Sulla Sardegna cielo parzialmente nuvoloso tutto il giorno, con possibili isolati rovesci e temporali sulle zone settentrionali nel pomeriggio, in rapido successivo dissolvimento.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti sulla Sicilia settentrionale con possibili isolati rovesci e temporali; nel pomeriggio isolati rovesci e temporali su tutta la Sicilia e sulle zone montuose interne peninsulari, con possibile sconfinamento sulle zone costiere del Molise e della Puglia centro-settentrionale.

Temperature: minime in calo al Nord-Ovest, in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia e Sardegna; in aumento su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Romagna e Centro-Sud, tranne su Calabria e Sicilia, dove saranno stazionarie. Massime in forte calo al Centro-Nord, in lieve calo su Campania e Sardegna; in aumento sulla sicilia e stazionarie sulle restanti regioni.

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani in Italia

Al Nord ancora residui temporali al mattino su coste venete e Romagna, ma in successivo esaurimento; molte nubi compatte su aree alpine, appenniniche e restante territorio friulano con deboli rovesci o temporali, in intensificazione dal pomeriggio sui rilievi delle Alpi centrorientali; altrove cielo inizialmente poco nuvoloso. Da fine giornata seguirà un nuovo peggioramento accompagnato da precipitazioni sparse attese su gran parte delle aree pianeggianti e pedemontane di Piemonte, Lombardia e Veneto e sulla Liguria.

Centro e Sardegna: cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi sul settore peninsulare. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata ancora locali addensamenti compatti lungo l’area appenninica e ampi spazi di sereno sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche peninsulari con associati rovesci e temporali, in graduale esaurimento tra pomeriggio e serata; ampio soleggiamento sulla Sicilia, a parte annuvolamenti consistenti che interesseranno il settore settentrionale dell’isola. Sul restante meridione nubi in prevalenza medio-alte, con locali deboli rovesci temporaleschi; attese schiarite sempre più ampie dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime in flessione su Lombardia orientale, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Romagna, regioni centrali peninsulari, Molise, nord Campania e Sicilia occidentale, in tenue rialzo sul resto del Nord, stazionarie altrove. Massime in aumento sensibile al Nord e più moderato sulle regioni centrali tirreniche peninsulari; in lieve diminuzione su coste centromeridionali adriatiche e su quelle meridionali tirreniche; senza variazioni di rilievo altrove.

Le previsioni dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia

Domenica 8 settembre al Nord al mattino molte nubi sulle regioni centrorientali, con rovesci o temporali diffusi; cielo parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni, a partire dalle regioni più occidentali, con in serata ancora residuo maltempo sul Friuli-Venezia Giulia e ampi spazi di sereno sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: al mattino addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi; cielo in generale velato sul resto del Centro, con nubi medio-alte sulle regioni adriatiche. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità sulle regioni peninsulari e aumento delle velature sulla Sardegna, in estensione serale anche al Lazio meridionale. Sud e Sicilia: locali addensamenti compatti lungo le aree costiere tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi; cielo in generale velato sul resto del meridione.

Temperature: minime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine e al Sud peninsulare, in aumento sulle aree pianeggianti del Piemonte, stazionarie sul resto del paese. Massime in sensibile diminuzione al Nord, in aumento sulla costiera romagnola, sulle regioni centrali adriatiche, aree costiere adriatiche meridionali e sulla Sicilia tirrenica, stazionarie altrove.

Lunedì 9 addensamenti compatti su Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali diffusi; bel tempo sul resto del paese, salvo formazione di addensamenti cumuliformi sparsi sul resto del Centro-Sud e sul Triveneto, con locali deboli fenomeni associati.

Martedì 10 al mattino ancora residui addensamenti compatti sulla Calabria, con rovesci o temporali sparsi; cielo parzialmente nuvoloso sul resto del paese, ma con aumento della nuvolosità al Centro-Nord, accompagnata da fenomeni diffusi a ridosso dell’area appenninica. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del paese.

Mercoledì 11 molte nubi sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi; addensamenti cumuliformi sparsi sul resto del Centro-Sud, con locali deboli rovesci o temporali; cielo velato sul resto del paese.

Giovedì 12 cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche di forte intensità.