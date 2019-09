Previsioni Meteo Aeronautica Militare: sole e temperature in aumento nel weekend, i dettagli fino al 16 settembre

L’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo sull’Italia per i prossimi giorni.

Di seguito tutti i dettagli da oggi, 10 settembre, fino a lunedì 16 settembre 2019.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi

Oggi al Nord nella notte da nuvoloso a molto nuvoloso su Valle d’Aosta e Piemonte centro-settentrionale con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco; al mattino estensione delle precipitazioni sulle aree sud-occidentali del Piemonte e sulla Liguria centro-occidentale da moderate a localmente intense, con interessamento anche del resto delle due regioni nel pomeriggio; miglioramento atteso in serata con nuvolosità irregolare; cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni, fatta eccezione il settore costiero del Veneto per isolate deboli precipitazioni al mattino e i settori nord-occidentali della Lombardia per possibili precipitazioni deboli e localmente moderate tra pomeriggio e sera. Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, con possibili addensamenti durante il pomeriggio sui rilievi montuosi appenninici; cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio con possibili isolati rovesci e temporali sui settori occidentali, in estensione in serata sui settori orientali. Sud e Sicilia: cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sicilia con precipitazioni anche temporalesche dal mattino, in intensificazione dal pomeriggio specie sui settori centro-settentrionali; cielo parzialmente nuvoloso su Calabria centro-meridionale e Salento con precipitazioni locali e occasionali dalla mattina, con possibile interessamento dei settori costierI della Basilicata in serata; tempo più stabile ma con nuvolosità sparsa sulle restanti aree. Temperature: minime in lieve aumento al Nord e Sardegna, in lieve calo al Sud peninsulare, stazionarie altrove; massime in calo al nord-ovest, Lombardia e Sicilia, in aumento su Sardegna, Lazio e Campania, stazionarie altrove. Venti: moderati settentrionali sulla Liguria, in intensificazione serale; moderati da nord-orientali orientali sulle regioni adriatiche e Pianura padana, in attenuazione serale; da deboli a moderati sud-orientali sulle regioni tirreniche; deboli variabili sulle restanti aree. Mari: mossi fino diventare agitati il mar Ligure e mar di Corsica; mossi fino a diventare molto mossi il mar di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi gli altri mari, con moto ondoso in attenuazione dalla sera.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani

Domani al Nord poche nubi, salvo qualche addensamento nuvoloso più consistente sull’arco alpino associato a locali temporali nel pomeriggio. Centro e Sardegna: moderata instabilità sulla Sardegna con nubi consistenti e qualche temporale associato in particolare sulle aree orientali e meridionali; cielo poco nuvoloso o velato sulle altre regioni e qualche nube più compatta sul settore meridionale del Lazio. Sud e Sicilia: maltempo al mattino su Sicilia, Calabria, Basilicata tirrenica e Puglia centromeridionale. Nubi sparse, localmente compatte sulle altre regioni con qualche occasionale piovasco. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione. Temperature: minime in generale aumento; massime in calo al Sud e in aumento altrove, marcato sul nord-ovest. Venti: moderati orientali sulle due isole maggiori ma con rinforzi nelle aree temporalesche; forti dai quadranti settentrionali sulla Liguria; da deboli a moderati dai quadranti orientali sul resto della Penisola. Mari: poco mossi Adriatico e Ionio settentrionale; mossi gli altri mari, localmente molto mossi mar Ligure, mar di Sardegna e stretto di Sicilia meridionale.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni

Giovedì 12 settembre al Nord: bel tempo su tutto il Settentrione, salvo locali addensamenti bassi sulle aree alpine del triveneto nel pomeriggio. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Centro. Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulla Puglia salentina, con rovesci o temporali sparsi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del Sud, con al più isolati deboli fenomeni. Temperature: minime in aumento sulle regioni alpine, Liguria, Sardegna centromeridionale sicilia e Calabria meridionale, stazionarie altrove; massime in aumento su tutto il Paese, più sensibile sulla Sicilia. Venti: deboli variabili al Nord; da deboli a moderati dai quadranti orientali sul resto del paese. Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale; mossi lo Ionio e il Tirreno occidentale; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Venerdì 13 settembre: bel tempo su tutto il Paese.

Sabato 14 settembre: addensamenti nuvolosi bassi lungo la catena alpina e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Domenica 15 e lunedì 16 settembre: condizioni di generale bel tempo su tutto il Paese, con aumento delle velature al Nord nella mattinata di lunedì.