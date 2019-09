Previsioni Meteo: alta pressione in rinforzo e bel tempo, qualche temporale al Sud [MAPPE e DETTAGLI]

L’alta pressione va via via rinforzandosi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Solo sulla parte sudorientale ed estrema meridionale della penisola, basso Adriatico, Calabria e Est Sicilia, rimangono ancora attive, per oggi, modeste correnti settentrionali lungo il bordo orientale dell’anticiclone, responsabili di qualche addensamento in più nelle ore pomeridiane associato a locali rovesci o a qualche temporale.

Ecco più nel dettaglio l’evoluzione per oggi.

Situazione e previsione

Mattino: cieli in prevalenza sereni un po’ su tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi orientali, essenzialmente dell’Alto Adige, e un po’ di nubi alte in transito sul Gargano e sulla Puglia centrale, tra Barese e Brindisino, ma ovunque nubi innocue.

Pomeriggio: nelle ore pomeridiane, condizioni di stabilità e di bel tempo prevalente continueranno a interessare gran parte del territorio. Tuttavia, infiltrazioni di modeste correnti più fresche settentrionali lungo il bordo orientale dell’alta pressione, potranno determinare degli addensamenti con qualche locale rovescio o temporale. Questi fenomeni potranno riguardare in forma debole e occasionale le Alpi e le Prealpi di Nordest, tra Trentino-Alto Adige e alto Veneto, occasionalmente il Nordovest Friuli. Locali rovesci e temporali saranno possibili anche tra la Puglia, la Lucania, la Calabria e la Sicilia, anche qui in prevalenza irregolari e mediamente debole, salvo qualche fenomeno localmente moderato.

C’è qualche area, infatti, ove i parametri di instabilità sono un po’ più significativi e dove, quindi, i fenomeni potrebbero essere un po’ più importanti. Si tratta essenzialmente dell’area lucana centro-meridionale verso il Pollino, quindi anche Nord Cosentino, occasionalmente fenomeni moderati anche sul Nordest Catanzarese, Sudovest Crotonese e tra Brindisino e Leccese, nel Sud della Puglia. Nubi irregolari, ma scarsi fenomeni o deboli o occasionali su Est Molise, area Vasto, Termoli.

Temperature

Più o meno stazionarie e ancora nella media sulle aree adriatiche, al Sud e sulla Sicilia, sopra la media di 2/4°, invece, sulle regioni del medio-alto Tirreno, sulla Sardegna e al Nord. I valori massimi sono attesi mediamente tra +24°C e +28°C sulle pianure del Nord, sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali, su queste ultime, possibile anche qualche punta verso i +29°C/+30°C, in particolare sulla Campania, specie tra Casertano e Ovest Beneventano, sul Materano, Tarantino e su aree interne della Sicilia. Temperature massime tra +26°C e +31°C, invece, sulle aree pianeggianti delle regioni tirreniche centro-settentrionali e della Sardegna, qui anche con punte verso i +32°C/+33°C.