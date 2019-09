Previsioni Meteo: ancora temperature estive in Piemonte, mercoledì primi temporali

“Continua l’azione dell’alta pressione di nord africana sul nostro Paese e garantisce ancora stabilità atmosferica e temperature massime al di sopra della media. Nei prossimi giorni l’alta pressione subirà un lento, ma inesorabile cedimento che porterà i primi temporali nella giornata di mercoledì“: sono le previsioni meteo di Arpa Piemonte.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso a ridosso delle Alpi per nuvolosità bassa. Altrove il cielo si presenterà poco nuvoloso con passaggi di velature e nubi cumuliformi sulla fascia alpina e pedemontana nelle ore più calde.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in lieve calo sui 4100 m.

Venti: deboli o localmente moderati occidentali sulle Alpi, calmi o deboli in regime

di brezza sugli altri settori.

Domani cielo in prevalenza sereno con transito di velature e cumuli in formazione a ridosso dei rilievi alpini nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 4100 m.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, deboli localmente moderati da sud sull’Appennino e calma di vento in pianura.