Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a lunedì 23 Settembre: nubi su gran parte delle regioni

Di seguito le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’AeronauticaMilitare fino a lunedì 23 Settembre 2019.

GIOVEDI’ 19 – NORD – molte nubi sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali spari, in generale di debole intensita’; bel tempo sul resto del settentrione.

CENTRO E SARDEGNA – al mattino cielo molto nuvoloso sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna orientale, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosita’ compatta, e attenuazione dei fenomeni, su Toscana, Umbria e Marche, e dalla serata anche sull’Abruzzo.

SUD E SICILIA – molte nubi sul settore peninsulare, con rovesci o temporali diffusi; cielo in generale velato sulla Sicilia.

TEMPERATURE: minime in diminuzione al nord, Sardegna e sulle regioni centrali adriatiche, in aumento su quelle tirreniche peninsulari e sulla Sicilia, stazionarie altrove; massime in aumento sulla pianura padana orientale, stazionarie lungo le aree costiere tirreniche, ioniche e sulle due isole maggiori, in diminuzione anche sensibile altrove.

VENTI: generalmente moderati dai quadranti orientali in pianura padana e sulle regioni centromeridionali peninsulari; forti da nord sulla Liguria; deboli variabili altrove.

MARI: da mossi a molto mossi il mar Ligure e l’alto Adriatico; generalmente mosso il restante Adriatico; poco mossi i restanti mari.

VENERDI’ 20: molte nubi sulle aree alpine e prealpine centroccidentali, Sicilia e Calabria centromeridionale, con rovesci o temporali da sparsi diffusi su queste ultime due regioni; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese, con aumento della nuvolosita’ compatta dalla serata sulla Sardegna orientale e delle velature sul resto dell’isola.

SABATO 21: molte nubi sulle aree alpine e prealpine, Sardegna orientale, Sicilia e Calabria meridionale, con locali deboli rovesci o temporali; cielo poco nuvoloso sul restante settore peninsulare ed estese velature sul resto della Sardegna, in estensione serale anche alle restanti regioni centroccidentali del nord ed alle regioni tirreniche centrali.

DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23: domenica molte nubi sulle due isole maggiori sul nord-ovest, con rovesci o temporali sparsi; cielo in generale velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale estensione della nuvolosita’ compatta anche alle restanti regioni centroccidentali del nord e sulla Toscana, con in serata rovesci o temporali diffusi su Liguria ed aree costiere della Toscana. Nella mattinata di lunedi’ molte nubi al nord, Sardegna e sulle aree costiere centrali tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi; estese e spesse velature sul resto del Paese.