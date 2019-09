Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni: temporali sparsi e maltempo. Tutti i dettagli fino a Domenica 8 Settembre

Si annuncia una settimana caratterizzata, dal punto di vista meteorologico, da addensamenti e temporali su vaste zone della penisola italiana. Lo dicono le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare. Di seguito i dettagli:

Mercoledì 4 Settembre – al nord addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine centro-occidentali, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro e in Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro. Al sud e in Sicilia al mattino ancora addensamenti compatti su Calabria e Sicilia, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; ampi spazi di sereno sul resto del sud. Temperature minime stazionarie sulla Sardegna, in diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione al sud peninsulare, Sardegna orientale e sulle regioni alpine, in aumento sul resto del Paese. Venti deboli variabili sulle regioni alpine centro-occidentali; moderati da nord con locali rinforzi sulla Sicilia centro-meridionale; generalmente moderati da nord-est sul resto del Paese. Mari da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il mar Ligure, Tirreno e Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Giovedì 5 Settembre – al mattino addensamenti compatti su aree alpine, prealpine, Liguria, Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio estensione del maltempo al resto delle regioni alpine e sulla Liguria, mentre su Sicilia e Calabria le nubi andranno verso un graduale diradamento.

Venerdì 6 Settembre – al mattino molte nubi sulle regioni centro-orientali del nord, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dal pomeriggio; sul resto del Paese avremo addensamenti cumuliformi sparsi, con locali deboli piogge o rovesci associati, in parziale attenuazione serale.

Sabato 7 Settembre e Domenica 8 Settembre – estesa nuvolosità cumuliforme su tutto il Paese, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in parziale attenuazione serale.