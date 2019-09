Previsioni Meteo, sarà una domenica di forte maltempo al Nord: prima neve sulle Alpi [MAPPE]

Dopo 24 ore di temporaneo affievolimento dei cavi d’onda nordatlantici, con circolazione comunque sempre mediamente instabile, ma con caratteristiche non cicloniche, un altro vortice piuttosto ostinato e più profondo di quello in azione appena ieri, si scaverà sulle regioni settentrionali italiane.

A questo giro, la saccatura lungo la quale poi scorreranno i nuclei perturbati, proverrà da comparti nordeuropei più freddi, quindi aree scandinave-baltiche, Mare del Nord. Estrazione della massa d’aria decisamente più fresca di quella precedente e calo più sostanzioso della temperatura. Naturalmente lo scontro con i bassi strati nostrani ancora decisamente più caldi, specie in riferimento alle acque superficiali dell’alto Tirreno e dell’ alto Adriatico, non potrà che produrre fenomeni ancora una volta importanti, spesso forti o violenti. Essi avranno modo di esprimersi soprattutto lungo l’ascendente depressionario rispetto al minimo barico che, un po’ a tutte le quote, si porrà sottovento rispetto alle Alpi di confine e mediamente agente tra le Prealpi centro-orientali e la Pianura Padana centro-orientale.

Il complesso dei parametri caratteristici del sistema, soprattutto quello termico verticale, è per forte perturbabilità su diverse area. Nella cartina fenomeni, abbiamo evidenziato a scala di colore blu i settori maggiormente coinvolti da nubi e con possibili piogge o temporali. In quelli circoscritti con la colorazione celeste, i fenomeni dovrebbero essere piuttosto irregolari, benché con nubi frequenti, talora con addensamenti e qualche breve rovescio o temporale a carattere localizzato, ma piuttosto occasionali. Non mancherebbero anche fasi con ampie schiarite. Nelle aree colorate a scala di blu più intenso, i fenomeni andrebbero via via intensificandosi con rovesci e temporali spesso moderati o anche forti. In particolare abbiamo contrassegnato come possibili obiettivi di una fenomenologia più accesa e frequente, la Pianura Padana centro-orientale tutta, buona parte dell’Emilia-Romagna e naturalmente i settori alpini e prealpini centro-orientali.

Un focus particolare merita l’area alpina e prealpina tra Est Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto e le aree pianeggianti-costiere tutte della Venezia Giulia. Su questi settori sono attesi i fenomeni più insistenti, anche più forti e spesso a carattere di nubifragio, quindi anche violenti. Monitorare in particolare le province di Brescia, Verona, Vicenza, Venezia, anche localmente Mantovano, Cremonese e, ancor più, le province di Treviso, Pordenone e Udine. Fra Nordest Veneto e Friuli-Venezia Giulia, infatti, è atteso il maltempo accanito soprattutto in giornata con rischio di fenomeni forti o violenti. Allerta su queste aree della Venezia Giulia, ma anche interne dell’Est Lombardia, Veneto e Friuli, aree costiere dell’alto Adriatico , laguna di Marano e in mare. Prestare molta attenzione ai corsi d’acqua, monitorandoli, per possibili locali straripamenti e allagamenti lampo. Ciò in considerazione delle precipitazioni piuttosto intense e persistenti possibili per la giornata di domenica, ma anche per le abbondanti precipitazioni delle ore e dei giorni precedenti, soprattutto in prossimità dei rilievi e delle aree interne, con terreni già saturi.

Piogge moderate anche su Nord Toscana, con locali temporali in qualche caso forti, piogge deboli e più occasionali sul resto della regione e verso le Marche. Qualche addensamento con deboli piogge o temporali irregolari, occasionali, anche su aree interne del Lazio, dell’Abruzzo occidentale, dell’Ovest Umbria, e giù fino all’Ovest Molise, ai rilievi interni campani, del Salernitano e del basso Tirreno, specie Cosentino, Nordovest Catanzarese. Sul resto dei settori, tempo mediamente più asciutto, salvo un po’ di nubi irregolari in transito, ove più o meno.

Un’ altro aspetto da sottolineare è l’arrivo della neve sui settori alpini, fin sotto i 2000 m, spesso a 1700/1800 m su Alpi centro-orientali, occasionalmente anche fino a 1600 m. Le nevicate potranno essere particolarmente abbondanti (fino alla mezzanotte su lunedì) nell’ordine di 15/20 cm o localmente fino a 30 cm, intorno ai 2000 m sulle Alpi Atesine, Alpi Retiche e Dolomiti. Accumuli di alcuni centimetri anche a 1700/1800 metri, per neve in calo anche a quelle quote dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata, e comparse o imbiancate anche a 1600 m la sera. Nevicate più deboli con fiocchi o imbiancate a 1800/1900 m sui settori occidentali delle Alpi Pennine e su quelli nordoccidentali delle Alpi Graie, in Valle d’Aosta.

Temperature in generale calo di 1/2° da Nord a Sud, calo più consistente sui settori alpini. Da evidenziare anche una significativa intensificazione dei venti occidentali sul medio-alto Tirreno, bocche di Bonifacio, con intensità spesso sui 50/70 km/h ma anche raffiche oltre 80/90 km/h o persino 100 km/h nel tratto di mare tra la Corsica e la Toscana, Nord Lazio. Intensità ragguardevole, sui 50-60 km/h anche sui settori peninsulari tra Toscana, Umbria, Nord Marche, Nord Appennino; venti da Sudest sui 20/40 km/h sul medio-alto Adriatico. Venti sudoccidentali sostenuti sui 20/40 km/h tra Centro Nord Campania, Molise, Nord Puglia, sulla Calabria ionica e sui settori ionici anche pugliesi. Venti da Nordovest, sempre sui 20/40 km/h, sul Canale di Sicilia.