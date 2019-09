Previsioni Meteo: fronti perturbati in azione, piogge e temporali solo su parte dell’Italia [MAPPE e DETTAGLI]

Fronti perturbati sono già in azione sul Mediterraneo occidentale e localmente centrale, attivati da una ennesima bassa pressione scavatasi su quei comparti del nostro bacino. L’azione instabile nordatlantica, infatti, tra oggi e domani, si esplicherà lungo i meridiani centro-occidentali europei, attraverso una saccatura depressionaria con asse Mare del Nord, Francia, Spagna, Baleari. L’azione ciclonica a essa collegata in prossimità delle Baleari, influenzerà solo parte dell’Italia. Più esposti alle correnti umide meridionali richiamate dal minimo depressionario, saranno le aree nordoccidentali, le nostre due isole maggiori e i settori estremi meridionali peninsulari, soprattutto ionici. Ma vediamo la previsione più in generale per le prossime 48 ore.

Situazione ed evoluzione martedì 10

Mattino: più nuvoloso sulla Sicilia settentrionale e centro-orientale, sulla Calabria, localmente anche sulla Campania, soprattutto Salernitano, sulla Lucania, Puglia, con nubi irregolari, ma scarsi fenomeni associati, qualcuno presente essenzialmente sulla Sicilia, qua e là in mattinata, e sulla Calabria meridionale, versante ionico, ma non particolarmente importante. Locali addensamenti anche sulla Sardegna, segnatamente aree orientali, soprattutto sull’Ogliastra, anche con qualche rovescio o temporale, specie tra costa e mare. Nubi più intense, invece, stanno raggiungendo la Liguria, soprattutto centro-occidentale, e il Piemonte, anche qui specie occidentale,con piogge in intensificazione in questi minuti e poi in mattinata. Ampio soleggiamento altrove, salvo un po’ di nubi medio-alte irregolari anche sui settori adriatici e restanti del Nord, ma del tutto innocue.

Pomeriggio: nubi cumuliformi più presenti sulla Sicilia con rovesci e temporali in intensificazione soprattutto sulle aree centro-occidentali. Fenomeni più intensi, localmente forti, tra Sud Palermitano, aree interne dell’Agrigentino, anche del Trapanese, su quelle interne di Caltanissetta e su Ennese. Nubi e qualche temporale anche su Aspromonte, Sila, Sud Potentino, area Pollino, e occasionalmente suol Sud della Puglia, ma su questi settori fenomeni più irregolari.

Rovesci e temporali in intensificazione anche sull’Est della Sardegna, soprattutto su Ogliastra e Nordest Cagliaritano, anche qui con locali temporali forti.

Nubi e piogge sul Piemonte, specie centro-occidentale, sul Centro Ovest Liguria, soprattutto sui Imperiese, e qualche temporale anche sull’Emilia Romagna, occasionalmente sui rilievi settentrionali della Toscana e sulle pianure lombarde. Rari o sporadici fenomeni su Alpi e Prealpi centro-orientali e sull’Appennino centrale. Tempo in buona parte asciutto e anche con ampio soleggiamento sul resto dei settori.

Tendenza a ulteriore peggioramento nella notte sulla Sicilia meridionale e orientale e su Est Sardegna, con rovesci e temporali in intensificazione, via via anche verso la Calabria ionica.

Situazione ed evoluzione mercoledì 11

Molte nubi sulla Sicilia, anche sulla Calabria, specie versanti onici del Catanzarese e del Reggino, con rovesci e temporali più diffusi, localmente anche forti. Rovesci e temporali anche su buona parte della Sicilia, più irregolari sui settori centro-occidentali, più compatti e continui su quelli orientali soprattutto tra Sud Messinese, Catanese e Siracusano, anche localmente forti su queste aree. Addensamenti con rovesci e temporali sull’Est della Sardegna, in particolare ancora tra Ogliastra e Cagliaritano, ma anche altrove sull’Isola in giornata, seppure a carattere sparso. Nubi irregolari e qualche fenomeno debole e localizzato sul resto della Calabria, sul Sud della Puglia e area Pollino. Nubi e locali rovesci, specie pomeridiani, sulle Alpi di Nordest, in particolare tra il Trentino-Alto Adige, l’alto Veneto e il Nordest della Lombardia.

Tempo asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del Paese, salvo qua e là un po’ di nubi irregolari, ma innocue.

Temperature

Attese stazionarie o in lieve aumento oggi; in aumento più apprezzabile ovunque per domani, mediamente di 2/4 gradi. Temperature massime mediamente comprese in pianura, per oggi martedì 10, tra +23°C e +28°C; qualche punta oltre fino a +29°C/+30°C sulle aree interne, soprattutto meridionali e delle isole maggiori, qualche valore in meno su alcune pianure più occidentali e settentrionali del Nord, sui +20°C/+22°C, anche localmente inferiore ai +20°C. Per domani, massime tra +23°C e +26°C al Nord, tra +25°C e +31°C al Centro Sud, anche qualche punta sui +32°C in Sardegna.