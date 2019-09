Previsioni Meteo Lombardia: cielo sereno e temperature stazionarie

Sulla Lombardia il tempo è in progressivo miglioramento. Domani, secondo il bollettino Arpa, sono previste poche variazioni. Il cielo sarà sereno e con qualche nuvola nel pomeriggio solo nelle cime prealpine. Per quanto riguarda la temperatura, le minime saranno in calo mentre le massime saranno stazionarie.

Giovedì invece sono previste piogge sparse in alcune zone della regione e un calo delle temperature. Anche il weekend sarà molto nuvoloso e con probabili precipitazioni.