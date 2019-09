Previsioni Meteo Lombardia: da domani piogge e temperature in calo

“Sulla Lombardia il tempo è stabile e in prevalenza soleggiato grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione di origine atlantica. Domani, tuttavia, avremo un deciso peggioramento per l’avvicinamento di una perturbazione dal Nord Atlantico, la quale porterà già dal pomeriggio-sera rovesci e temporali sui rilievi e parzialmente in pianura“: solo le previsioni meteo di Arpa Lombardia. “Venerdì tempo diffusamente perturbato e netto calo termico, sabato il tempo migliorerà temporaneamente prima dell’arrivo di una nuova area depressionaria dal Nord Europa attesa per domenica. In quest’ultima fase temperature inferiori alle medie attese per questo periodo.“