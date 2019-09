Previsioni Meteo Lombardia: domani soleggiato e minime in calo

“Una saccatura nordatlantica è in transito a nord delle Alpi e porta anche sulla Lombardia tempo perturbato con rovesci e temporali diffusi; temperature in calo“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia. “Da domani rapido miglioramento: prevalentemente soleggiato e stabile, con temperature miti. Dalla seconda parte di giovedì l’approfondimento verso sud di una nuova struttura depressionaria determinerà un progressivo peggioramento: venerdì perturbato con rovesci e temporali sparsi sulla regione.”

Domani cielo sereno o poco nuvoloso salvo residui addensamenti sulla fascia pedemontana alla notte ed al primo mattino, in progressivo dissolvimento nella giornata.

Precipitazioni assenti, salve qualche residuo piovasco alla notte e al mattino sulla fascia pedemontana o la pianura più orientale.

Temperature minime in lieve calo, massime senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra 17 e 19 °C, massime tra 26 e 29 °C.

Zero termico in risalita, attorno a 4200 metri a fine giornata.

Su pianura e Appennino venti in rotazione da est alla notte e primo mattino, in intensificazione da deboli a moderati nelle ore centrali; in montagna deboli o moderati settentrionali, in attenuazione nella giornata.