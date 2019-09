Previsioni Meteo Lombardia: “Mercoledì probabile peggioramento”

“Un flusso occidentale stabile porta nel fine settimana cielo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso con temperature ancora estive“: lo riporta Arpa Lombardia, nel consueto bollettino con le previsioni meteo. “Lunedì rotazione da nord del flusso in quota per l’abbassamento di un’ampia perturbazione sul nord Europa, ma a sud delle Alpi ancora prevalentemente poco nuvoloso e caldo, con qualche rovescio limitato ai rilievi. Martedì più ventilato, mercoledì probabile peggioramento con ingresso di aria più fredda da est e precipitazioni più diffuse.”

Oggi al mattino poco o irregolarmente nuvoloso sui rilievi, velato altrove; nel corso della giornata progressivamente più soleggiato.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti. In pianura minime tra 15 e 17 °C, massime tra 29 e 31 °C.

Zero termico: attorno a 4300 metri, in abbassamento in serata.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza.

Domani addensamenti a ridosso dei rilievi alla notte in dissoluzione al mattino, poi sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio ed in serata qualche cumulo su Alpi e Prealpi e velato altrove.

Precipitazioni: assenti salvo isolati rovesci pomeridiani sui rilievi.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 31 °C.

Zero termico: attorno a 4000 metri.

Venti: su pianura e Appennino deboli dai quadranti occidentali, su Alpi e Prealpi da deboli a moderati settentrionali. In rinforzo dal pomeriggio sulle creste di confine e la pianura occidentale.