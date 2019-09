Previsioni Meteo Lombardia: weekend con piogge e temporali

“Sulla Lombardia è presente una circolazione di bassa pressione con nuvolosità diffusa e piogge localmente abbondanti. Nel pomeriggio-sera ancora precipitazioni sparse ma con tendenza a progressivo miglioramento“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia. “Il weekend sarà caratterizzato da un sabato variabile ma per gran parte asciutto con temperature in rialzo, mentre domenica un nuovo impulso perturbato porterà nuove precipitazioni su settori centro-orientali della regione unite ad un calo termico. Lunedì 9 con prevalenza di sole ovunque, prima di una nuova perturbazione attesa per martedì 10.“