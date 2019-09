Previsioni Meteo: maltempo diffuso tra oggi e domani, focus sulle aree più colpite e sui fenomeni più forti [MAPPE]

Le correnti nord-occidentali instabili da giorni annunciate e responsabili del maltempo temporaneo nelle prossime 36/48 ore, stanno facendo il loro ingresso sul Nord Mediterraneo e sul Nord’Italia proprio in queste ore. Arrecheranno piogge e temporali diffusi, dapprima al Nord, poi verso il Centro Sud e saranno associate ad un sensibile calo termico.

Ecco l’evoluzione in dettaglio tra oggi e domani, giovedì 19 settembre.

Situazione e previsioni meteo per mercoledì 18

Mattinata con nubi basse marittime diffuse sulla Liguria e cieli spesso coperti, ma senza particolari precipitazioni o qualche rovescio in mare. Le nubi più intense ad elevato sviluppo verticale sono presenti, invece, sull’alto Adriatico in mare e sul Veneziano con rovesci e temporali anche forti. Nubi e i locali rovesci anche su Sardegna soprattutto centro-meridionale, un po’ di nuvolosità sparsa sulla Toscana e sul resto del Nord, qui anche con qualche addensamento sulle pianure centrali, altrove prevalgono il sole e il clima caldo estivo.

Nelle ore pomeridiane, ma già da quelle centrali, è previsto un progressivo peggioramento sulle regioni del Nord. Rovesci e temporali interesseranno in maniera sempre più diffusa le aree centro-meridionali del Veneto, intensificandosi verso il Rodigino, il Polesine, poi alta Romagna, Ferrarese, Ravennate e verso Lombardia. Attenzione su questi settori tra basso Veneto, Nord Romagna, anche Emilia e su Centro Sud e Ovest Lombardia per possibili fenomeni forti o violenti. Nubi con rovesci e temporali sempre più diffusi anche verso gran parte del Piemonte, in giornata e la sera, anche sulla Liguria. Su tutte queste aree, attenzione per fenomeni frequenti e diffusi, ma spesso forti o localmente anche violenti, con rischio di nubifragi e colpi di vento intensi.

Nel corso degli ore pomeridiane addensamenti riguarderanno anche i settori interni della Toscana, soprattutto appenninici settentrionali con rovesci e temporali qui più diffusi. Addensamenti con rovesci o temporali, ma più occasionali e localizzati, sui rilievi tra Umbria, Est Lazio, settori interni delle Marche e abruzzesi, fino al Sud Appennino, ma qui con fenomeno più isolati. Qualche locale temporale pomeridiano anche sul Nordest della Sardegna, specie aree interne, tempo buono e ancora ampiamente soleggiato sul resto delle aree centrali, soprattutto costiere, e del Sud, salvo qui un po’ di nubi medio-alte. In serata, possibile qualche addensamento con locali rovesci sulla Puglia centrale e garganica, anche sulle coste abruzzesi e molisane, occasionalmente sul Nordovest Campania, Casertano, sempre asciutto sul resto del Sud. Temperature in calo al Nord intorno ai 4/6° entro la mezzanotte prossima; calo più contenuto, mediamente 1/2° al Centro, valori pressoché invariati al Sud e sulle isole maggiori.

Attenzione in nottata, perché il maltempo più intenso si sposterà sul medio Adriatico, soprattutto tra le Marche, l’Abruzzo, il Gargano con rovesci e temporali forti. Maltempo localmente anche sul medio-alto Tirreno, specie tra Toscana, Nord Lazio, Umbria, anche qui con rischio di fenomeni localmente forti e ancora sulla Romagna. Locali piogge su aree interne campane, Daunia pugliese e su Nordest Sardegna, meglio su Centro-Sud Lazio, resto del Sud e sulle isole maggiori. Migliora anche al Nordest, settori alpini e prealpini.

Previsioni meteo per giovedì 19

Il maltempo andrà concentrandosi al Centro Sud. Mattino con rovesci e temporali diffusi su buona parte delle regioni centrali, ma forti tra Marche, Abruzzo e Molise, qui attenzione per possibili disagi.

Maltempo e rischio fenomeni violenti anche sulla Puglia, rovesci e temporali diffusi su tutte le aree appenniniche dalla Romagna, Emilia e fino alla Basilicata. Pomeriggio perturbato tra Molise, Puglia e Lucania, con rischio di fenomeni violenti o a carattere di nubifragio. Allerta su queste aree. Ancora nubi e piogge diffuse tra Lazio e Abruzzo; molti i rovesci e i temporali anche sulla Campania, soprattutto centro-orientale. Fenomeni più irregolari sul Nord Calabria, sul Nord della Sicilia, su Est Sardegna, occasionali su Alpi e Prealpi, Ovest Piemonte, ma in genere miglioramento e più soleggiato al Nord e sulla Toscana. Tempo migliore anche sul resto del Sud, specie su Centro Sud Calabria e resto di Sicilia, salvo più nubi irregolari.

Calo termico più significativo nel corso di domani su tutto il Nord, sulle regioni adriatiche, relative appenniniche e fino a parte del Sud, soprattutto Centro Est Campania, Centro Nord Puglia e Centro Nord Lucania. Calo nell’ordine di 8/10° su queste regioni rispetto ai valori precedenti. Temperature pressoché invariate, o solo leggere flessioni, sul Sud della Calabria, sulla Sicilia e sulla Sardegna, con valori ancora estivi.