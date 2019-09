Previsioni Meteo, meteorologi: “Sarà uno degli inverni più freddi degli ultimi 30 anni con il ritorno del Burian e temperature di -14°C”

Il Regno Unito sarà colpito da uno dei suoi inverni più freddi degli ultimi 30 anni quando ritornerà “the Beast from the East”, portando temperature di -14°C, hanno avvisato i meteorologi britannici. Nel mese di gennaio si prevede che una forte corrente a getto spazzerà il Regno Unito, stabilendosi per settimane. Queste sono tra le prime previsioni a lungo termine realizzate per il Regno Unito. Si prevede che una delle aree più colpite saranno le Midlands, con il meteo che porterà alla mente i ricordi del Burian che ha coperto il Regno Unito di neve nel 2018.

Il team, guidato da Mark Sanders, professore di previsioni climatiche dell’University College London, ha dichiarato a The Sunday Times: “Questo classificherebbe le temperature dell’Inghilterra centrale di gennaio-febbraio 2020 come l’inverno più freddo dal 2013. Classificherebbe anche il gennaio-febbraio 2020 come il 7° inverno più freddo degli ultimi 30 anni”.

La “Bestia dall’Est”, che ha colpito nel mese di febbraio nel 2018, ha portato raffiche fino a 113km/h e temperature di -14°C, registrate in alcune parti della Scozia. 56cm di neve sono caduti nel Gloucestershire, contea inglese. Le rigide condizioni meteo sono costate la vita a 17 persone, inclusa una bambina di 7 anni.

Le previsioni per l’inverno 2019 sono in netto contrasto con l’estate del Regno Unito, che ha portato il luglio più caldo con i +38,7°C registrati a Cambridge. E mentre il cambio stagione ha visto gli alberi iniziare a perdere le foglie, i meteorologi hanno avvisato che potrebbe essere uno degli autunni più caldi del secolo. Condizioni calde e soleggiate sono attese nell’arco di una settimana, durando una settimana o più con massime fino a +26°C, favorite dalla risalita di aria calda dal Sahara a causa delle conseguenze dell’uragano Dorian.

I resti dell’ex devastante uragano colpiranno il Regno Unito con venti di oltre 110km/h e tanta pioggia in questi giorni. Entro la fine del weekend, l’Irlanda del Nord e la Scozia vedranno nuvole e pioggia, con l’Inghilterra occidentale sferzata dall’inizio della prossima settimana. Le piogge si diffonderanno poi su gran parte del Paese e lunedì 16 settembre sarà caratterizzato da molto vento e molta pioggia a causa dell’azione congiunta di Dorian e della tempesta tropicale Gabrielle.