Previsioni Meteo: nubi e piogge al Sud e al Nordest, sole sul resto del Paese [MAPPE e DETTAGLI]

Si allentano le grinfie del maltempo sull’Italia, soprattutto settentrionale, dopo i pesanti rovesci e temporali di ieri. La circolazione si mantiene moderatamente instabile, occidentale, ma a mancare sono proprio le azioni cicloniche: medie curvature zonali del ramo secondario sub-polare occupano ancora la scena sul Mediterraneo, soprattutto centro-settentrionale e occidentale, favorendo correnti relativamente umide e mediamente fresche oceaniche, ma l’incidenza instabile diviene molto più localizzata, concentrandosi soprattutto sulle estreme regioni meridionali e su quelle di Nordest. Ma vediamo il dettaglio per oggi.

Situazione ed evoluzione

Mattino: nubi diffuse su Alpi e Prealpi centro-orientali e anche su quelle di confine nordoccidentali, ma scarsi fenomeni associati o qualcuno debole sui versanti Nord. Nubi anche su alto Adriatico e Venezia Giulia, qui con qualche rovescio sparso o anche locali temporali in mare, specie sul Golfo di Trieste e Triestino in genere, localmente su Est Goriziano. Cieli diffusamente nuvolosi anche su parte del Sud, soprattutto tra Centro Sud Campania, Calabria, Centro Est Sicilia, su Puglia, specie centro-meridionale e punta estrema nordorientale del Gargano, ma i fenomeni risultano piuttosto fiacchi o qualcuno locale su Sudovest Salernitano, Aspromonte, basso Tirreno in mare, al primo mattino anche sul Nordest Sicilia, Reggino, Salernitano centrale, Cosentino. Sole prevalente sul resto del Paese o poche nubi medio-alte innocue e localizzate.

Pomeriggio: per le ore pomeridiane, le medesime aree sopra menzionate risulteranno ancora interessate da nubi e da qualche rovescio o temporale. Quindi ancora i settori del basso Tirreno e del Sud Peninsulare rimarranno esposti a una maggiore possibile instabilità. In particolare, rovesci e temporali sparsi sono attesi tra il Centro Sud Salernitano, soprattutto settori interni, anche Centro Ovest Potentino e giù su buona parte della Calabria, soprattutto tirrenica e appenninica, e sulla Sicilia, specie centro-orientale. Instabilità attesa anche sulla Puglia, in particolare costiera e centro-meridionale, tra Barese e Brindisino, anche qui con rischio di locali rovesci e temporali. Altrove al Sud generalmente più asciutto e anche con maggiori schiarite soleggiate, salvo addensamenti e fenomeni occasionali.

Continua l’instabilità anche sulle regioni di Nordest, con rovesci e locali temporali, più probabili sul Friuli-Venezia Giulia e sul Trentino-Alto Adige. Magari qualche temporale più intenso sulla Venezia Giulia. Locali addensamenti anche sul resto delle Alpi e Prealpi centro-orientali, ma con fenomeni deboli e occasionali. Sul resto d’Italia, prevale il tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo locali addensamenti e qualche breve acquazzone o scroscio di pioggia sui rilievi appenninici settentrionali.

Temperature

Quadro termico più o meno stazionario rispetto ieri o in leggero calo, ma valori un po’ tutti sotto le medie del periodo da 2 a 4°C. Temperature massime mediamente comprese in pianura un po’ ovunque tra +23°C e +26°C, punte anche di +27°C/+28°C fino a +30°C sul Centro Sud della Puglia, sul Materano, in Lucania, e sul Centro Sud della Sicilia. Valori un po’ inferiori, +19°C/+22°C, sulle pianure del Nord e su quelle nordoccidentali della Sardegna.