Previsioni Meteo: oggi alta pressione e bel tempo, primi segnali di cambiamento sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI]

L’alta pressione tiene ancora bene sull’Italia e su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale garantendo ancora una giornata di sole e stabilità prevalenti. Tuttavia, dal Nord Europa inizia a incidere in maniera più significativa una circolazione instabile baltico-russa, con corrosione progressiva del promontorio anticiclonico, specie in corrispondenza dei settori centrali europei e anche di quelli alpini nordorientali.

Già per oggi, infatti, iniziano a palesarsi alcuni segnali di un cambiamento del tempo su Alpi e Prealpi di Nordest per poi divenire sempre più manifesti verso la notte e nel corso di domani, mercoledì 18, su diverse aree del Nord. Ma vediamo l’evoluzione per la giornata odierna.

Situazione e previsione

Mattino: bel tempo soleggiato su gran parte del territorio. Da evidenziare soltanto un po’ di nubi irregolari sui settori di Nordest, soprattutto tra Friuli-Venezia Giulia, Est e Centro Sud Veneto, localmente sul Bresciano, anche con locale copertura, ma nubi mediamente innocue. Un po’ di nubi irregolari anche sul basso e alto Tirreno in mare, qualche addensamento basso occasionale sulla Toscana e sul Nord alla Campania, ma in dissolvimento.

Pomeriggio: continua a prevalere il bel tempo stabile e soleggiato; possibile una nuvolosità irregolare di tipo medio-basso, sulle regioni tirreniche settentrionali, tra Ovest Toscana e Liguria, e anche su quelle meridionali, soprattutto su Sicilia, sui rilievi appenninici, ma nuvolosità non associata ad altri fenomeni e, tuttavia, localizzata. Da evidenziare, per le ore pomeridiane, un aumento delle nubi più consistente sulle Alpi e Prealpi di Nordest, specie tra Est e Sud Trentino, Nord Veneto e Friuli, qui con locali addensamenti e rischio di qualche rovescio o temporale. Gli addensamenti su questi settori e localmente anche sulla Venezia Giulia, potranno persistere in serata, associati qua e là a qualche rovescio. I venti spireranno dai quadranti meridionali o sudoccidentali, mediamente deboli o moderati magari con qualche rinforzo sul Sud Est della Sicilia, sui settori ionici calabresi, specie del Crotonese, sulle coste orientali della Sardegna, in Appennino, specie su aree interne toscane, umbre, marchigiane e, più giù, campane e sull’alto Adriatico.

Temperature

Valori termici sempre sopra la norma su tutto il Paese, ancora una volta in maniera più significativa sulle regioni settentrionali dove le temperature sono anche di 6/7°C superiori alla media. Scarto positivo mediamente tra 2 e 4°C sul resto del Paese, fino a 5°C in più in Sardegna. Le uniche aree con temperature nelle medie stagionali sono la Sicilia e il Sud della Calabria. I valori massimi odierni potranno raggiungere in maniera diffusa i +30/+32°C su gran parte delle pianure, fino anche a locali punte di +33/+34°C sulle pianure centro-settentrionali e in Sardegna.