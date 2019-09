Previsioni Meteo: oggi alta pressione con sole prevalente, caldo estivo fino a 34°C [MAPPE e DETTAGLI]

Il Mediterraneo centrale continua a essere la sede preferenziale dell’anticiclone subtropicale, anche perché esso è parzialmente bloccato da diversi sistemi depressionari agenti chi al Nord, chi a Ovest e anche localmente a Est. Il promontorio di alta riesce a defilarsi verso il Regno Unito, ma la radice rimane abbastanza stabile in sede mediterranea centro-meridionale. Quindi tempo ancora stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo. Ma vediamo l’evoluzione per oggi.

Situazione ed evoluzione

Mattino : bel tempo con sole prevalente su gran parte dei settori. Alle quote medio-alte dell’atmosfera, tuttavia, si infiltrano lievi umidità provenienti da una persistente bassa pressione iberica. Esse producono un po’ di nubi medio-alte in grado di velare localmente il sole, soprattutto sulle aree centro-meridionali e sul medio-basso Tirreno in mare, talvolta magari coprirlo temporaneamente, ma si tratta di nubi mediamente innocue. Umidità basse, ma queste piuttosto localizzate, stanno determinando una locale copertura del cielo sulla pianura lombarda centrale, ma copertura destinata a dissolversi via via in seconda mattinata e verso le ore più calde.

Pomeriggio: pochi cambiamenti nelle ore pomeridiane; magari insisteranno nubi medio-alte sulle aree centro-meridionali e del basso Tirreno, ma sempre nubi insignificanti, con cieli localmente lattiginosi, in un contesto stabile e soleggiato. Qualche cumulo di calore potrà formarsi sui rilievi alpini e prealpini, anche appenninici, tuttavia non sono attese precipitazioni, perlomeno degne di nota. La ventilazione sarà mediamente debole o moderata, salvo localmente più sostenuta meridionale sul Canale di Sicilia largo, verso il Canale di Sardegna e a largo delle coste tunisine; venti deboli o moderati settentrionali anche sul basso Adriatico e sul Canale d’Otranto.

Temperature

Non ci sono grosse variazioni anche nel campo termico, con temperature sempre sopra norma su quasi tutto il Paese, in maniera più evidente al Centro Nord, qui con scarti positivi mediamente di 3/5°C, anche 6°C e oltre superiori alla media al Nord; sopra norma più contenuto sul Sud peninsulare, con 1/2°C in surplus, temperature ancora in media sulla Sicilia. Le punte massime potranno toccare i +32/+33°C sulle aree centrali pianeggianti e interne tirreniche tra la Toscana, l’ Umbria, il Lazio e la Campania settentrionale. Valori mediamente tra +26 e +30°C, anche verso i 31°C possibili su tutto il resto delle pianure, localmente +24/+25°C su coste; da evidenziare qualche punta estrema fino a +34° sulle aree interne pianeggianti della Sardegna.