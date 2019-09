Le Previsioni Meteo fino al 2 ottobre: il bollettino dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, 27 settembre 2019, domani e fino a mercoledì 2 ottobre.

Oggi al Nord addensamenti sparsi per lo più di nubi medio-basse interesseranno il Nord Ovest e gran parte delle aree montane e pedemontane del resto del Nord; gli annuvolamenti risulteranno più compatti proprio sulle aree montuose dove, fra le ore centrali della giornata e il pomeriggio, si potranno avere isolati piovaschi. Parzialmente nuvoloso sulle aree di pianura fra Romagna e Veneto con moderato aumento delle nubi nel corso del pomeriggio-sera. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sull’alta Toscana con possibilità di occasionali rovesci; cielo sereno o poco nuvoloso altrove con temporanei annuvolamenti su Appennino e ovest Sardegna. Sud e Sicilia: addensamenti compatti fra Calabria e Sicilia orientale potranno dar luogo a isolati deboli rovesci in assorbimento dalle ore serali; sul resto del meridione il cielo si manterrà in genere sereno o poco nuvoloso. Temperature: massime in tenue aumento sui rilievi alto-atesini, Romagna, Sardegna, regioni centrali adriatiche, Molise, Campania, Puglia garganica, Basilicata e Calabria tirrenica; in diminuzione su Liguria, Piemonte orientale, ovest Lombardia e sulle aree ioniche; stazionarie sul resto del paese.

Domani al Nord al mattino addensamenti compatti su regioni alpine centrorientali, Piemonte orientale e Liguria, con piogge o rovesci sparsi; cielo poco nuvoloso o velato altrove. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità su Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre sul Triveneto ci sarano rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in successiva parziale attenuazione serale su Trentino-Alto Adige e Veneto occidentali. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, leggermente più intensi al mattino su alta Toscana e nel pomeriggio sulle aree interne del Lazio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro. Sud e Sicilia: bel tempo, a parte un po’ di nubi basse attese in serata su rilievi molisani, Campania, Sicilia e lungo le aree tirreniche di Basilicata e Calabria. Temperature: minime in lieve flessione su basso Piemonte, Salento e Calabria ionica; in rialzo su levante ligure, Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, aree interne della Sardegna, regioni centrali adriatiche e sull’Appennino meridionale; stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulle coste di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; in aumento su Piemonte orientale, ovest Lombardia, regioni meridionali adriatiche, Basilicata, Calabria, nonchè su Sicilia settentrionale e orientale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Domenica 29 settembre al Nord molte nubi sulle regioni alpine e sulla Liguria, con locali deboli piogge o rovesci; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità, ma in intensificazione serale sull’alta Toscana; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro. Sud e Sicilia: al mattino molte nubi su Campania, aree interne di Molise e Puglia e sulla Basilicata tirrenica; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità sulle aree interne di Molise e Puglia e suo contestuale aumento su Calabria e Sicilia tirreniche. Temperature: minime in diminuzione lungo le aree alpine e sulla dorsale appenninica, in aumento sul resto del Piemonte e sulla Liguria occidentale, stazionarie altrove; massime in generale stazionarie su tutto il paese.

Lunedì 30 al mattino addensamenti compatti lungo le aree alpine, Triveneto orientale, aree interne delle regioni tirreniche e Sardegna occidentale, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità sulle aree alpine centroccidentali, con in serata molte nubi su Triveneto e regioni tirreniche peninsulari accompagnate da locali deboli fenomeni, ancora bel tempo sul resto del paese.

Martedì 1 ottobre molte nubi su regioni alpine, Liguria, regioni centrali tirreniche peninsulari e sulla Campania, con locali deboli piogge o rovesci; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Mercoledì 2 ottobre al mattino molte nubi sulle regioni centrorientali del Nord e regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, più intensi su levante ligure e alta Toscana e sul Friuli-Venezia Giulia orientale. Dalla serata diradamento della nuvolosità sul Triveneto e intensificazione del maltempo sulle regioni centrali adriatiche. Nella mattinata di giovedì molte nubi sulle regioni adriatiche e al Sud, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo in generale velato sul resto del paese.