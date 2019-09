Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 2 Ottobre

L’Aeronautica Militare comunica, nel consueto bollettino, le previsioni meteo per la giornata di oggi, domani, e fino al 2 ottobre 2019.

Oggi al Nord al mattino locali foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura padana e cielo parzialmente nuvoloso altrove, con residue precipitazioni lungo l’arco alpino orientale. Nel corso del giorno progressivo diradamento della copertura nuvolosa su tutte le regioni. Centro e Sardegna: al mattino nuvoloso su Marche, Abruzzo, ed aree appenniniche con possibilità di isolate precipitazioni. Nel corso del giorno sulle medesime aree progressivo diradamento della copertura nuvolosa così dalla sera il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sulle restanti aree schiarite alternate ad annuvolamenti, con maggiore nuvolosità sul Lazio meridionale ove non si esclude qualche residuo piovasco al mattino. Durante il pomeriggio nubi in diradammento a partire dalla Toscana ed in estensione alle restanti regioni. Sud e Sicilia: nella prima parte del giorno generalmente cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse, e con possibilià di locali temporali soprattutto su Campania, Molise e Puglia garganica. Dalla tardo pomeriggio nubi in diradamento e precipitazioni che terminano su Campania, Molise, Puglia garganica, mentre permane una scarsa possibilità di isolati fenomeni sulle restanti aree. Temperature: minime in aumento su Lazio ed Abruzzo meridionali ed al sud peninsulare, in diminuzione su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto settentrionale, aree appenniniche di Emilia-Romagna e Toscana e sulla Sardegna centrosettentrionale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in rialzo su Alpi, pianura veneta e friulana, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, in calo su Sardegna, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia tirrenica, stazionarie altrove. Venti: da deboli a moderati di maestrale sulla Sardegna, con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio; da deboli a moderati settentrionali al centro-sud; generalmente deboli di direzione variabile al nord. Mari: molto mossi il mare e canale di Sardegna con attenuazione serale del moto ondoso; da poco mossi a mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale; generalmente mossi o localmente molto mossi i restanti bacini.

Domani al Nord al primo mattino locali foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta e cielo poco nuvoloso altrove. Seguirà un rapido aumento della copertura nuvolosa a partire dal nord-ovest, in successiva estensione a gran parte del Triveneto ed Emilia con associate deboli piogge e locali rovesci che interesseranno Liguria, basso Piemonte, nonchè i rilievi di Alpi ed Appennino. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sull’alta Toscana con occasionali rovesci associati; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo locali foschie dense o banchi di nebbia nelle vallate al mattino ed un po di nubi basse che interesseranno nella prima parte della giornata il settore occidentale dell’isola. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Calabria e Sicilia orientale con deboli rovesci e qualche locale temporale, in assorbimento dalle ore serali. Sul resto del meridione il cielo si manterrà in genere sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti più consistenti attesi al mattino sulle restanti regioni ioniche. Temperature: minime in calo su Alpi occidentali, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo ed al meridione, Calabria esclusa dove saranno stazionarie; in rialzo su Piemonte centromeridionale, e rilievi del Triveneto; senza variazioni di rilievo altrove; massime in tenue aumento sui rilievi alto-atesini, Romagna, Sardegna, regioni centrali adriatiche, Molise, Campania, Puglia garganica, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia occidentale; in diminuzione su Liguria, Piemonte orientale, ovest Lombardia e sulle aree ioniche; stazionarie sul resto del Paese. Venti: deboli settentrionali al mattino sulle regioni ioniche con locali rinforzi mattutini e variabili altrove. Mari: mossi il mar ligure al largo, canale di Sardegna, basso Tirreno, stretto di Sicilia, Adriatico meridionale e basso Ionio; mossi i restanti bacini ma con moto ondoso in graduale attenuazione.

Sabato 28/09/19 – Nord: ampio soleggiamento sulla Valle d’Aosta; molte nubi sul resto del nord con deboli piogge e locali rovesci su Liguria, Lombardia, rilievi appenninici e sul Triveneto, con fenomeni più frequenti sul Friuli-Venezia Giulia; dal pomeriggio atteso un miglioramento sulle aree pianeggianti con ampie schiarite. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulla Toscana settentrionale con deboli rovesci e qualche locale temporale, in assorbimento dal pomeriggio; prevalenza di cielo sereno altrove, a parte addensamenti consistenti associati a deboli rovesci che interesseranno tra mattina e pomeriggio umbria meridionale, Lazio centrosettentrionale e rilievi appenninici delle regioni adriatiche. Sud e Sicilia: bel tempo, a parte un po di nubi basse attese in serata su rilievi molisani, Campania e sulle aree tirreniche di Basilicata e Calabria. Temperature: minime in lieve flessione sul basso Piemonte, Salento e Calabria ionica; in rialzo su levante ligure, Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, aree interne della Sardegna, regioni centrali adriatiche e sull’Appennino meridionale; stazionarie altrove; massime in diminuzione sulle coste di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; in aumento su Piemonte orientale, ovest Lombardia, regioni meridionali adriatiche, Basilicata, Calabria, nonché su Sicilia settentrionale ed orientale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: deboli variabili al nord e dai quadranti occidentali sul resto del Paese. Mari: mosso il mar Ligure, con aumento del moto ondoso dal pomeriggio al largo; da poco mosso a mosso lo Ionio meridionale; generalmente poco mossi gli altri bacini.

Domenica 29/09/19: annuvolamenti compatti diffusi su Liguria, aree alpine e prealpine e sulle regioni tirreniche centrali, Umbria e rilievi appenninici di Marche ed Abruzzo con deboli piogge o locali rovesci associati, più frequenti sul settore friulano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Lunedì 30/09/19: al mattino nuvolosità diffusa su rilievi lombardi e del triveneto e sulle regioni tirreniche peninsulari con deboli fenomeni più diffusi sulla porzione più settentrionale della Toscana; bel tempo altrove. Dal pomeriggio atteso un graduale miglioramento dapprima al nord e sulla Toscana e poi sul resto del centro.

Martedì 01/10/19 e mercoledì 02/10/19: addensamenti consistenti sulle regioni tirreniche peninsulari con locali, deboli piovaschi ed ampio soleggiamento altrove, temporaneamente interrotto sul resto del meridione nella giornata di martedì.