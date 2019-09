Previsioni Meteo Ottobre, la tendenza a lungo termine dell’Aeronautica Militare

Mancano ormai pochi giorni alla fine di settembre e il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare ha presentato la sua tendenza meteo per ottobre. In questi ultimi giorni di settembre, ci stiamo godendo un “colpo di coda” dell’estate, ma come evolveranno le condizioni il prossimo mese? Le previsioni dal 30 settembre al 6 ottobre.

30 Settembre – 06 Ottobre 2019

La prima settimana si delinea all’insegna di un regime moderatamente anticiclonico, con quantitativi di precipitazione ovunque al di sotto della media del periodo, mentre i regimi termici saranno al di sopra della media climatologica al Centro-Sud e generalmente in linea al Nord.

7 – 13 Ottobre 2019

Nella seconda settimana si delinea un regime moderatamente ciclonico, che riporterà i valori di precipitazione all’interno della media del periodo su tutto il Paese. Anche i regimi termici tenderanno a ridimensionarsi, riportandosi all’interno del range climatologico al Centro-Nord, mentre al Sud permarranno ancora al di sopra.

14 – 20 Ottobre 2019

Permane nella terza settimana un regime debolmente ciclonico, che manterrà i valori di precipitazione all’interno della media del periodo su tutto il Paese. Per quanto invece attiene i valori di temperatura si ritiene che tenderanno nuovamente ad aumentare anche se non in modo marcato, specie al Centro-Nord dove si riporteranno al di sopra della media stagionale, mentre continueranno a permanere in linea al Sud.

21 – 27 Ottobre 2019

Permane anche nell’ultima settimana il regime leggermente ciclonico delineatosi nelle settimane precedenti, con valori di precipitazione generalmente in linea con la media del periodo, cui si assoceranno regimi termici ovunque al di sopra della media climatologica.