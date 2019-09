Previsioni Meteo Piemonte: bel tempo fino a mercoledì, poi il cedimento dell’alta pressione

“L’alta pressione nord africana, posizionatasi sul Mediterraneo centrale nel week-end appena trascorso, sta iniziando a cedere lentamente nella sua parte più settentrionale. Atteso ancora bel tempo sul Piemonte fino a mercoledì, quando il cedimento dell’alta pressione permetterà ad aria più fredda in quota di fluire sul nord Italia, attivando instabilità atmosferica sulla nostra regione. Successivamente un nuovo rialzo nei valori di pressione riporterà condizioni nuovamente soleggiate“: sono le previsioni meteo di Arpa Piemonte, contenute nel consueto bollettino.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per cumuli di modeste dimensioni a ridosso dei rilievi alpini.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 4100 m.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi, deboli localmente moderati da sud sull’Appennino e calmi o in regime di brezza altrove.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature e cumuli in formazione a ridosso delle Alpi nelle ore più calde della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 4100-4200 m.

Venti: moderati da ovest sulle Alpi e deboli o localmente moderati da sud sull’Appennino. Altrove venti in prevalente regime di brezza.