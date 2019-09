Previsioni Meteo Piemonte: breve parentesi di piovaschi, poi sole e caldo

“Il rapido transito di un minimo di pressione dalle Isole Britanniche fino alle Canarie convoglia oggi flussi umidi e instabili sulla nostra regione, che causano nuvolosità e piovaschi sparsi, soprattutto sul settore occidentale. Da domani il minimo si sposta sul nord Africa, mentre sull’Italia si estende un anticiclone che porta bel tempo stabile nei giorni a seguire, con un

rialzo delle temperature“: queste le previsioni meteo di Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale)

Oggi molto nuvoloso con copertura più consistente sul Piemonte occidentale; in serata schiarite ampie fino a cielo poco nuvoloso nella notte.

Precipitazioni: deboli piovaschi e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, soprattutto sul settore occidentale della regione, con valori localmente moderati o forti sulle zone montane e pedemontane del Cuneese.

Zero termico: in aumento fino a 3100 m.

Venti: moderati sulle Alpi dai quadranti meridionali; altrove da nordest, moderati su Appennino e deboli in pianura.

Domani cielo soleggiato, con sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi alpini nelle ore centrali. Al mattino addensamenti residui più compatti sulle creste di confine nordoccidentali.

Precipitazioni: nelle ore centrali rovesci deboli e occasionali sui rilievi alpini.

Zero termico: in forte aumento fino a 4000 m.

Venti: sulle Alpi deboli da ovest in successiva rotazione da nordovest; sull’Appennino moderati da nord, nordest. Calmi o deboli variabili in pianura.