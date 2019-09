Previsioni Meteo Piemonte: domani nuvolosità irregolare, qualche schiarita a Torino

A Torino domani, domenica 29 settembre, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +25°C, la minima di +15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: pochi cambiamenti del contesto meteorologico sulle regioni di Nord-Ovest. Un debole campo di alta pressione viene disturbato da umide correnti sud-occidentali. Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare, più compatta sulle pianure centro-orientali del Piemonte e sulla Liguria centro-orientale dove non si esclude qualche piovasco a fine giornata. Tempo soleggiato, invece, fino al pomeriggio in Valle d’Aosta e sui settori alpini interni. Temperature stazionarie. Venti in prevalenza deboli, fino a moderati meridionali sul levante ligure con mare fino a mosso.