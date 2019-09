Previsioni Meteo Settembre 2019: temperature in aumento, il bollettino dell’Aeronautica Militare da oggi al 19

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica, nel consueto bollettino, le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Di seguito tutti i dettagli fino al 19 Settembre 2019.

Le previsioni meteo per oggi in Italia

Oggi al Nord cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni, con locali foschie mattutine nelle valli e sulle pianure. Centro e Sardegna: su tutte le regioni ampio e prevalente soleggiamento, con qualche velatura in più fino metà mattina sulla Sardegna meridionale. Sud e Sicilia: tempo generalmente stabile e ben soleggiato. Temperature: minime in lieve aumento su Valle d’Aosta e Salento; massime in lieve aumento su Valle d’Aosta e Alto Adige, in lieve calo su nord-est Sardegna e nord Calabria.

Le previsioni meteo per domani in Italia

Domani al Nord annuvolamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini con qualche occasionale piovasco atteso tra mattina e pomeriggio. Condizioni di bel tempo altrove, seppur con transito di estesa nuvolosità alta e sottile. Centro e Sardegna: bella giornata su tutte le regioni, con al più passaggi di innocue velature. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile con cielo limpido o al più poco nuvoloso. Temperature: minime in lieve calo su Sardegna orientale, basso Lazio, coste adriatiche pugliesi e sull’Appennino meridionale; stazionarie altrove. Massime in leggero aumento sul Nord; in tenue diminuzione lungo le coste e nell’entroterra laziale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia

Domenica 15 settembre al Nord ancora annuvolamenti consistenti sulle aree alpine e prealpine con qualche occasionale, debole piovasco associato, atteso tra mattina e pomeriggio. Condizioni di bel tempo sul restante settentrione, seppur con estesi transiti di nubi alte e sottili. Centro e Sardegna: una bella giornata, con al più passaggi di innocue velature. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile con scarsa nuvolosità poco significativa e ampio soleggiamento. Temperature: minime in lieve rialzo sulle aree pedemontane piemontesi e in calo sulla Sicilia centrosettentrionale; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in tenue aumento sulla catena alpina, dorsale appenninica e Sardegna orientale; in leggera diminuzione sulle coste occidentali sarde e sulla Sicilia meridionale; stazionarie sul resto del paese.

Lunedì 16 al Nord addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con associati deboli rovesci o locali, in attenuazione serale. Sul resto del paese cielo sereno o poco nuvoloso con al più velature in veloce transito, a parte annuvolamenti più significativi attesi sulle aree pianeggianti e pedemontane del Triveneto.

Martedì 17 nubi compatte su Alpi e Prealpi specie di nord-est e sul restante territorio friulano con associati fenomeni convettivi, sempre di debole intensità, in riduzione serale sulle aree montuose. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti consistenti attesi lungo le coste tirreniche con qualche occasionale piovasco dal pomeriggio su quelle del levante ligure.

Mercoledì 18 copertura in generale aumento su Centro-Nord, Campania settentrionale e regioni meridionali adriatiche con associate deboli piogge o temporali sparsi, più frequenti e diffusi dal pomeriggio tra Umbria orientale, Marche e nord Abruzzo; ampio soleggiamento altrove.

Giovedì 19 atteso un miglioramento su gran parte del settore centrosettentrionale, mentre i fenomeni tenderanno a coinvolgere le restanti zone peninsulari del meridione.