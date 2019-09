Previsioni Meteo Toscana: arrivano piogge e calo delle temperature

Le previsioni meteo per la Toscana: di seguito il bollettino pubblicato dal Lamma.

Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata. Ulteriore aumento della nuvolosita’ dal pomeriggio, in particolare in Appennino e sulle zone centro-meridionali dove saranno possibili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni piu’ probabili e frequenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. In nottata fenomeni piu’ sparsi, sempre piu’ probabili sulle zone appenniniche e centro-meridionali della regione. Venti: di Scirocco sulla costa meridionale, deboli da sud o assenti altrove. In serata rotazione a nord-est a partire dalle zone appenniniche. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo e sui bacini meridionali. Temperature: minime in aumento sulle zone centro-meridionali, in particolare sulla costa. Massime in lieve calo nell’interno.

Giovedì 18 settembre: molto nuvoloso tra la notte e la mattinata con rovesci sparsi e locali temporali, piu’ probabili in Appennino e sulle zone centro-meridionali. Miglioramento gia’ nel corso della mattinata fino a cielo sereno o poco nuvoloso salvo residui addensamenti al sud associati e brevi rovesci temporaleschi. Venti: moderati da nord, nord-est con locali rinforzi. Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo. Temperature: in calo, anche in modo sensibile le massime nell’interno (inferiori a 24-26 gradi), pressoche’ stazionarie sulla costa.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì 20 settembre: sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati da nord est (Grecale) con locali rinforzi. Mari: poco mossi sottocosta, mossi a largo. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Sabato 21 settembre: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli orientali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in ulteriore lieve calo, massime in lieve aumento (accentuata escursione termica giornaliera).