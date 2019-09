Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani nuvole e piogge sparse

Le Previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma.

Domani parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone settentrionali dove saranno più probabili piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporali. Venti: da sud ovest, deboli nell’interno, moderati o forti su costa settentrionale e Arcipelago. Mari: mossi, molto mossi dal pomeriggio a nord dell’Elba. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo sul nord della regione.

Giovedì 26 poco o parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti sulle zone settentrionali e montuose. Venti: deboli occidentali con rinforzi sul litorale settentrionale e sull’Arcipelago. Mari: mossi, tendenti a poco mossi a sud dell’Elba. Temperature: massime in aumento sulle zone settentrionali.

Venerdì 27: prevalenza di bel tempo con nubi in aumento in serata sul nord ovest. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Sabato 28: nubi in aumento sulle zone settentrionali ma con basso rischio pioggia. Venti: deboli da sud ovest. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie.