Previsioni Meteo Toscana: domani piogge sulla Lunigiana e sulle Apuane

Le previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma.

Domani poco nuvoloso, o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi appenninici e sulle province di nord ovest. Possibili deboli piogge sulla Lunigiana e sulle Apuane. Venti: deboli meridionali. Mari: mossi in attenuazione. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in contenuto aumento su valori al di sopra delle medie del periodo.

Mercoledì 2 ottobre: molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni interesseranno inizialmente le province nord occidentali e la costa per poi estendersi, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, al resto della regione. Miglioramento in serata. Venti: moderati meridionali tendenti a disporsi a libeccio. Mari: molto mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile calo.

Giovedì 3 ottobre: nuvolosità variabile con possibili piogge sulle zone meridionali e in Appennino. Venti: di grecale moderati. Mari: mossi o molto mossi al largo. Temperature: in ulteriore diminuzione. Massime in pianura generalmente inferiori ai 20 gradi.

Venerdì 4 ottobre: parzialmente nuvoloso. Venti: deboli o moderati di grecale. Mari: mossi al largo. Temperature: minime in diminuzione, massime in lieve aumento.