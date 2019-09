Le Previsioni Meteo per la Toscana: nubi e piogge sparse nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per la Toscana fino al 1° ottobre, fornite dal Lamma.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata sulle zone nord-occidentali con piogge deboli ma localmente insistenti sui rilievi delle Apuane, dell’Appennino settentrionale e zone limitrofe; poco nuvoloso sulle zone centro-meridionali, salvo temporanei addensamenti nell’interno e transito di velature. Venti: meridionali, deboli nell’interno, moderati con locali rinforzi in Arcipelago a nord di Capraia. Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Temperature: minime in locale aumento sulle province settentrionali, massime pressoche’ stazionarie o in lieve calo al nord.

Domenica generalmente nuvoloso con addensamenti a tratti piu’ consistenti sul centro-nord nel corso della mattinata associati a locali pioviggini, piu’ probabili a ridosso dei rilievi. Maggiore variabilita’ nel corso del pomeriggio con schiarite piu’ ampie sulle zone costiere. Nuovo aumento della nuvolosita’ in serata sul nord-ovest con deboli piogge sparse. Venti: di libeccio, deboli nell’interno, fino a moderati sulla costa con locali rinforzi sull’Arcipelago a nord di Capraia. Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Temperature: in lieve calo, in particolare le massime.

Lunedì 30 settembre molto nuvoloso sul zone settentrionali, con piogge sparse o locali rovesci, piu’ probabili e frequenti su Lunigiana e Garfagnana, parzialmente nuvoloso altrove con schiarite piu’ ampie sul sud. Venti: di libeccio moderati o localmente forti lungo la costa settentrionale. Mari: molto mossi lungo la costa centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord di Capraia, mossi altrove. Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.

Martedì 1° ottobre parzialmente nuvoloso con schiarite a tratti piu’ ampie sulla costa. Venti: deboli variabili. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: in aumento.