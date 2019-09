Le Previsioni Meteo per la Toscana: peggioramento nel weekend

Le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma: domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli-moderati da nord-est con locali rinforzi. In generale attenuazione serale. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: minime notturne in calo, salvo locali eccezioni (piana di Firenze, Prato e Pistoia). Massime stazionarie. Sabato sereno o velato. Dal pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosita’. Dalla sera possibili deboli piogge a partire da Arcipelago e zone costiere. Venti: deboli orientali, tendenti a scirocco dal pomeriggio con rinforzi sull’Arcipelago. Mari: tra poco mossi e mossi. Moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera. Temperature: minime in sensibile calo, massime in lieve aumento. Elevata escursione termica giornaliera.

Domenica 22/9: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensita’. Venti: da est sud-est, deboli nell’interno moderati o tesi su costa e Arcipelago. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: minime in sensibile aumento, massime in lieve calo. Lunedì 23: nuvolosita’ irregolare con rovesci e temporali sparsi. Venti: deboli-moderati occidentali. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: in lieve aumento.