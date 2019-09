Previsioni Meteo Toscana: temporali in arrivo e temperature in calo

Le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma: domani cielo velato, possibili prime piogge in serata a partire dall’Arcipelago e costa. Venti: deboli orientali, tendenti a scirocco dal pomeriggio con rinforzi sull’Arcipelago. Mari: poco mossi, in aumento dal pomeriggio-sera. Temperature: minime in sensibile calo, massime in lieve aumento. Elevata escursione termica giornaliera. Domenica molto nuvoloso o coperto con precipitazioni su gran parte della regione anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Venti: di scirocco moderati o a tratti forti sulla costa e Arcipelago, deboli-moderati sulle zone interne. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: minime in sensibile aumento, massime in lieve calo. Lunedì 23 nuvolosita’ irregolare con rovesci e temporali sparsi. Venti: deboli-moderati occidentali. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: stazionarie. Martedì 24: generale miglioramento. Venti: orientali. Mari: mossi. Temperature: in aumento.